Глава РЖД рассказал, каким видит ж/д транспорт в России к 2050 году

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Колесные поезда, курсирующие по рельсам, к 2050 году продолжат ездить в России, наряду с появлением новых технологий, и будут развиваться беспилотные технологии, в том числе, поезда без машинистов и целиком автономные грузовые и пассажирские линии, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозёров на пленарной сессии международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение.1520".

"Прежде всего, полагаю, что потенциал системы "колесо — рельс" к этому времени будет далек от исчерпания, несмотря на активное наступление технических альтернатив — маглева и различных вариантов технологии Hyperloop", — сказал Белозеров во вторник.

Возможно, допустил он, появится и что-то еще, но нельзя забывать об экономической стороне вопроса: чем дольше технология существует и обкатывается, тем дешевле она в эксплуатации.

"Это справедливо и применительно к технологиям ВСМ, которые станут доступны не только развитым странам как в своем пассажирском, так и в грузовом предназначении", — добавил глава РЖД.

Он напомнил о ещё одном очевидном тренде — беспилотные технологии. "В том числе, поезда без машинистов и целиком автономные грузовые и пассажирские линии. Они позволят повысить скорости движения, сократить интервалы между поездами, снизить технологические риски", — рассказал глава РЖД.

Он напомнил, что компания уже сегодня активно внедряет элементы таких систем, в частности, планирует в следующем году провести на Московском центральном кольце тестовую поездку в автоматическом режиме управления, но пока с машинистом. "Другой пример — на сортировочной горке станции Лужская уже несколько лет совершенствуется технология по управлению локомотивами "автомашинист",- рассказал Белозеров.