Фонд микрофинансирования Кубани в 2018 г выдал займов на 0,5 млрд руб

КРАСНОДАР, 2 окт — РИА Новости. Поддержкой для малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае стал краевой фонд микрофинансирования, который кредитует по 12 программам по ставкам от 3,5 % годовых, сроком до 3 лет и на сумму до трех миллионов рублей, в текущем году уже выдано около 360 займов более чем на 500 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости вице-губернатор региона Василий Швец.

"Рост предпринимательской активности показывает, что бизнес-климат в регионе комфортный, компании успешны и готовы развиваться. Главное вовремя оказать поддержку. Первый и самый важный здесь вопрос — и это то, о чем говорят сами предприниматели — доступное кредитование. Серьезным подспорьем для МСП сегодня является краевой фонд микрофинансирования, который кредитует по 12 программам по ставкам от 3,5 % годовых, сроком до 3 лет и на сумму до трех миллионов рублей. В этом году уже выдано порядка 360 займов более чем на 500 миллионов", — сказал Шаец.

По данным собеседника агентства, в 2015 году эта цифра едва достигла 200 миллионов. "Сегодня это очень востребованный инструмент поддержки", — заключил вице-губернатор.

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