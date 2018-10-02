Бизнес-форум "Дело за малым" соберёт в Краснодаре около 6 тыс участников

КРАСНОДАР, 2 окт — РИА Новости. Бизнес-форум "Дело за малым", который пройдёт в Краснодаре 18-19 октября, соберет более 6 тысяч участников из Южного федерального округа и всей страны, это в два раза больше, чем в 2016-и году, когда мероприятие прошло впервые, рассказал в интервью РИА Новости вице-губернатор региона Василий Швец.

"В этом году мы ожидаем уже около 6 тысяч участников со всего ЮФО и других регионов страны, это в два раза больше, чем в 2016-м. Тогда мы получили много позитивных отзывов, увидели, что форум действительно интересен, и в этом году расширяем формат. Наша задача — сделать его еще более интересным и полезным", — сказал Швец.

Он добавил, что в отличие от прошлого форума, в этом году он будет проходить в течение двух дней. В программе примут участие представители федеральных и региональных органов власти, общественных объединений, успешные бизнес-тренеры и предприниматели.

"Также мы ожидаем представителей Ассоциации европейского бизнеса, планируем проведение Биржи деловых контактов с зарубежными партнерами, где у региональных компаний будет возможность обсудить с иностранными партнерами совместные проекты. В программе форума — пленарное заседание, более 30 образовательных мероприятий, тренинги, встречи с успешными бизнесменами", — пояснил замгубернатора.

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