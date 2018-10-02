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Экономика

В Госдуме прокомментировали возможное введение нормы энергопотребления

(обновлено: 11:32 02.10.2018)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Введение социальной нормы энергопотребления возможно, но тариф на электроэнергию при этом не должен быть завышен, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг.

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© РИА Новости / Константин Чалабов
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Газета "Коммерсант" во вторник сообщила о намерении правительства РФ вернуться к вопросу введения социальной нормы энергопотребления для населения, когда при превышении лимита резко вырастают тарифы. По информации издания, соцнорма составит 300 киловатт-час в месяц и будет оплачиваться по базовому тарифу. Энергопотребление свыше этой нормы будет оплачиваться по повышенному тарифу, а свыше 500 киловатт-час — по "экономически обоснованному". При этом объем фиксируется не на человека, а на "точку подключения", то есть домохозяйство.

"В принципе, такая норма имеет право на существование. Весь вопрос в том, на каком уровне она будет установлена и какие будут последствия после превышения этой нормы. Это очень важно. Нужно понимать, насколько более высокий будет тариф при превышении этой нормы и как это будет администрироваться", — заявил РИА Новости Гартунг.

"С другой стороны, почему будет какая-то норма энергопотребления? Если скидка какая-то будет предоставляться, это одно. Если будут субсидии, то должны быть социальные показатели. А если речь идет о тарифе, то он должен быть всегда экономически обоснованным, то есть он не должен быть завышен", — продолжил депутат.

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Сейчас, по его словам, наиболее актуальным вопросом является неравномерная обеспеченность регионов электроэнергией. "Поэтому там, где ее избыток, вводить эту норму вообще бессмысленно. Потому что чем больше потребляется электроэнергии, тем ее себестоимость меньше в силу загрузки, там, где не загружены мощности. А там, где она энергодефицитна, регион дефицитный, там, наверное, есть смысл это делать", — допускает первый зампред думского комитета.

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Поэтому вопрос введения социальной нормы энергопотребления такой неоднозначный и все зависит от того, какая цель стоит, заметил он. "Если сбалансировать потребление электроэнергии и стимулировать домохозяйства к энергосбережению – это одна цель. Если сбалансировать потребление и генерацию в регионах – это вторая цель. А если хотите оказать социальную поддержку гражданам – это третья цель. В зависимости от целей разные методы будут применяться", — пояснил парламентарий. "В регионах ситуация разная, и там, где высокая стоимость электроэнергии, наверное, вводить социальную норму разумно", — допускает он.

В то же время депутат не исключает и возможности использования ограничений, как сейчас предусмотрено для услуг ЖКХ. "Есть федеральный норматив, что не более 22% домохозяйство должно тратить на услуги ЖКХ, а все что свыше, должно субсидироваться. Может быть, поэтому же принципу сюда добавить электроэнергию, газ, воду. Думаю, что это было бы разумно", — сказал Гартунг. "А если цель состоит лишь в том, чтобы просто повысить тарифы, то сколько их можно повышать. В зависимости от того что, хотите сделать (скидку дать или повысить тарифы), у меня и отношение к этому будет разное. Если вы хотите повысить тариф, то я категорически против", — заявил депутат.

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Экономика
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5 пользователей оставили 5 комментариев
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