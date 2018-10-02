В Госдуме прокомментировали возможное введение нормы энергопотребления

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Введение социальной нормы энергопотребления возможно, но тариф на электроэнергию при этом не должен быть завышен, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг.

Газета "Коммерсант" во вторник сообщила о намерении правительства РФ вернуться к вопросу введения социальной нормы энергопотребления для населения, когда при превышении лимита резко вырастают тарифы. По информации издания, соцнорма составит 300 киловатт-час в месяц и будет оплачиваться по базовому тарифу. Энергопотребление свыше этой нормы будет оплачиваться по повышенному тарифу, а свыше 500 киловатт-час — по "экономически обоснованному". При этом объем фиксируется не на человека, а на "точку подключения", то есть домохозяйство.

"В принципе, такая норма имеет право на существование. Весь вопрос в том, на каком уровне она будет установлена и какие будут последствия после превышения этой нормы. Это очень важно. Нужно понимать, насколько более высокий будет тариф при превышении этой нормы и как это будет администрироваться", — заявил РИА Новости Гартунг.

"С другой стороны, почему будет какая-то норма энергопотребления? Если скидка какая-то будет предоставляться, это одно. Если будут субсидии, то должны быть социальные показатели. А если речь идет о тарифе, то он должен быть всегда экономически обоснованным, то есть он не должен быть завышен", — продолжил депутат.

Сейчас, по его словам, наиболее актуальным вопросом является неравномерная обеспеченность регионов электроэнергией. "Поэтому там, где ее избыток, вводить эту норму вообще бессмысленно. Потому что чем больше потребляется электроэнергии, тем ее себестоимость меньше в силу загрузки, там, где не загружены мощности. А там, где она энергодефицитна, регион дефицитный, там, наверное, есть смысл это делать", — допускает первый зампред думского комитета.

Поэтому вопрос введения социальной нормы энергопотребления такой неоднозначный и все зависит от того, какая цель стоит, заметил он. "Если сбалансировать потребление электроэнергии и стимулировать домохозяйства к энергосбережению – это одна цель. Если сбалансировать потребление и генерацию в регионах – это вторая цель. А если хотите оказать социальную поддержку гражданам – это третья цель. В зависимости от целей разные методы будут применяться", — пояснил парламентарий. "В регионах ситуация разная, и там, где высокая стоимость электроэнергии, наверное, вводить социальную норму разумно", — допускает он.

В то же время депутат не исключает и возможности использования ограничений, как сейчас предусмотрено для услуг ЖКХ. "Есть федеральный норматив, что не более 22% домохозяйство должно тратить на услуги ЖКХ, а все что свыше, должно субсидироваться. Может быть, поэтому же принципу сюда добавить электроэнергию, газ, воду. Думаю, что это было бы разумно", — сказал Гартунг. "А если цель состоит лишь в том, чтобы просто повысить тарифы, то сколько их можно повышать. В зависимости от того что, хотите сделать (скидку дать или повысить тарифы), у меня и отношение к этому будет разное. Если вы хотите повысить тариф, то я категорически против", — заявил депутат.