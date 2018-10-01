В Киеве оценили последствия от запуска второй нитки "Турецкого потока"

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев высказалась опасения в связи с запуском второй нитки газопровода "Турецкий поток".

По его словам, ввод в эксплуатацию второй нитки приведет к снижению объемов транзита газа через территорию Украины.

"Нить (вторая — ред.) "Турецкого потока" такая же угрожающая, как и "Северный поток". Она меньше по объему, но угроза по принципу такая же — это снятие транзитных объемов с Украины и перевод их на другой маршрут", — сказал глава украинской компании в эфире телеканала "Прямой".

Он также посетовал, что Киеву тяжело вести переговоры с Анкарой по этому вопросу. Он также выразил надежду, что Евросоюз не откажется от транзита газа через Украину. В таком случае, по мнению Кобелева, запуск второй нитки "Турецкого потока" станет бессмысленным.

Проект "Турецкий поток"

Энергетический проект предполагает строительство через Черное море газопровода, который состоит из двух ниток. Первая предназначена для поставок "голубого топлива" турецким потребителям. Вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

В конце мая стало известно, что "Турецкий поток" будет продлен до Болгарии. Кроме того, в Будапеште также выразили надежду, что газопровод достроят до Венгрии.

Ожидается, что вторую нитку "Турецкого потока" введут в эксплуатацию в конце 2019 года.