В S&P предположили, как "Северный поток — 2" повлияет на европейские ГТС

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Новые маршруты импорта газа в Европу, в том числе "Северный поток — 2", и стратегия ЕС, направленная на повышение гибкости рынка и диверсификацию поставок, повлияют на состояние кредитоспособности операторов газопроводов в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), следует из доклада рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Эксперты S&P считают, что новые маршруты импорта газа, такие как "Северный поток — 2" (Nord Stream 2), "Турецкий поток" (Turk Stream) и "Южный газовый коридор" (Southern Gas Corridor), преобразуют традиционные бизнес-модели компаний, занимающихся добычей и транспортировкой газа в ЦВЕ. Агентство поясняет, что "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", которые должны быть введены в эксплуатацию к 2020 году, развернут значительные объемы поставок энергоресурсов от традиционного маршрута через Украину и, следовательно, от стран Центральной Европы.

"Кредитоспособность компаний, занимающихся транспортировкой газа, скорее всего, окажется под давлением из-за роста конкуренции между маршрутами, увеличения волатильности объемов транзита, постепенного истечения долгосрочных контрактов ship-or-pay (соглашения на транспортировку за фиксированную плату вне зависимости от объема перевезенной продукции — ред.) на традиционных маршрутах и ​​высоких потребностей в капитальных расходах", — отмечает кредитный аналитик S&P Global Ratings Елена Ананкина.

Все эти факторы, по мнению агентства, приводят к необходимости дополнительных инвестиций в новую инфраструктуру газопроводов в регионе.

Тем не менее, оговаривается S&P, в ближайшие три-четыре года это давление будет смягчено еще действующими долгосрочными контрактами ship-or-pay и вспомогательным регулированием. Кроме того, эксперты агентства ожидают, что традиционный маршрут транзита газа из России в Европу через Украину будет по-прежнему использоваться, пусть даже в меньших объемах.