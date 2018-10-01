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Экономика

В S&P предположили, как "Северный поток — 2" повлияет на европейские ГТС

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© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в TwitterТрубы для строительства трубопровода Северный поток-2. Архивное фотоТрубы для строительства трубопровода Северный поток-2. Архивное фото
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Новые маршруты импорта газа в Европу, в том числе "Северный поток — 2", и стратегия ЕС, направленная на повышение гибкости рынка и диверсификацию поставок, повлияют на состояние кредитоспособности операторов газопроводов в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), следует из доклада рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Начало строительства трубопровода Северный поток. Архивное фото
© AP Photo / Dmitry Lovetsky, file
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Эксперты S&P считают, что новые маршруты импорта газа, такие как "Северный поток — 2" (Nord Stream 2), "Турецкий поток" (Turk Stream) и "Южный газовый коридор" (Southern Gas Corridor), преобразуют традиционные бизнес-модели компаний, занимающихся добычей и транспортировкой газа в ЦВЕ. Агентство поясняет, что "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", которые должны быть введены в эксплуатацию к 2020 году, развернут значительные объемы поставок энергоресурсов от традиционного маршрута через Украину и, следовательно, от стран Центральной Европы.

"Кредитоспособность компаний, занимающихся транспортировкой газа, скорее всего, окажется под давлением из-за роста конкуренции между маршрутами, увеличения волатильности объемов транзита, постепенного истечения долгосрочных контрактов ship-or-pay (соглашения на транспортировку за фиксированную плату вне зависимости от объема перевезенной продукции — ред.) на традиционных маршрутах и ​​высоких потребностей в капитальных расходах", — отмечает кредитный аналитик S&P Global Ratings Елена Ананкина.

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Опасности для "Северного потока — 2", истинные и мнимые

Все эти факторы, по мнению агентства, приводят к необходимости дополнительных инвестиций в новую инфраструктуру газопроводов в регионе.

Тем не менее, оговаривается S&P, в ближайшие три-четыре года это давление будет смягчено еще действующими долгосрочными контрактами ship-or-pay и вспомогательным регулированием. Кроме того, эксперты агентства ожидают, что традиционный маршрут транзита газа из России в Европу через Украину будет по-прежнему использоваться, пусть даже в меньших объемах.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"
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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Cicicipi
Долгосрочные контракты это зло. Ес ваще обязан покупать газ только с аукциона, по максимальному ценнику, не фига жировать.
14:55
01.10.2018
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andreas.globetrotter
Рейтинговое агентство чрезмерно оптимистично вангует по поводу судьбы Украины после запуска всех "потоков"
14:50
01.10.2018
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Владимир Сталин
andreas.globetrotter, им, агентству, надо кормиться чем-то. скажут правду - посадят на крупу.
15:32
01.10.2018
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