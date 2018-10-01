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Экономика

Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $18,4 млрд

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© РИА Новости / Михаил КутузовПерейти в фотобанкДоллары США. Архивное фотоДоллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Совокупное состояние богатейших россиян за январь-сентябрь 2018 года увеличилось на 18,422 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Лидерство в списке второй месяц подряд удерживает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.

Основатель USM Holdings Алишер Усманов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира, Россию в нем представляют 23 человека.

Согласно данным BBI, состояние Михельсона с начала года выросло на 4,93 миллиарда долларов — до 21,6 миллиарда долларов на конец сентября. На втором месте основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с 20,6 миллиарда долларов (его состояние увеличилось на 2,55 миллиарда). Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов сместился со второй на третью строчку с состоянием в 20,2 миллиарда долларов, увеличившимся за девять месяцев на 491 миллион.

Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Четвертое место занимает один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, который потерял 144 миллиона долларов и чье состояние теперь оценивается в 18,8 миллиарда. Замыкает пятерку лидеров совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, увеличивший капитал на 4,28 миллиарда — до 16,9 миллиарда долларов.

Крупнейший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко сместился на шестую строчку — его капитал вырос на 2,55 миллиард, до 16,4 миллиарда долларов. Состояние Геннадия Тимченко (владеет долями в "Новатэке" и "Сибуре") выросло за девять месяцев на 4,7 миллиарда — до 15,8 миллиарда долларов, основного владельца "Реновы" Виктора Вексельберга — уменьшилось на 1,21 миллиарда долларов (состояние оценивается в 15 миллиардов). Роман Абрамович (Evraz) разбогател на 2,15 миллиарда — до 14,7 миллиарда долларов. На десятом месте в списке оказался Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон", Mail.ru) с капиталом в 14,5 миллиарда долларов (рост на 12,6 миллиона долларов).

Президент ОАО Нефтегазовая компания РуссНефть Михаил Гуцериев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Больше всех из нынешнего списка российских миллиардеров с начала года потерял Искандер Махмудов, в число активов которого входят доли в УГМК и "Трансмашхолдинге": его состояние уменьшилось на 1,98 миллиарда — до 4,5 миллиарда долларов на конец сентября.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Just Nik
А народ беднее. Ведь ВПП поддерживает олигархов, попавших под санкции, а не народ + вишенку на тортике в виде пенсионной реформы преподнес нам. Когда они уже там в Кремле нажрутся наконец-то... ведь уже на десятки поколений вперед наворовали, куда уж больше то...
13:22
01.10.2018
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