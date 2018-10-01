Минпромторг получал предложения о продаже пива в алюминиевых банках

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Предложение о ночной продаже пива в алюминиевых банках поступило в Минпромторг РФ от экспертов торговой отрасли, однако законопроект с соответствующими поправками пока не разработан и не обсуждается, сообщил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

В понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что Минпромторг РФ подготовил законопроект, которым предлагается снять запрет на продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре (грушевого сидра) и медовухи в алюминиевых банках в нестационарных торговых объектах, а также разрешить продавать эту продукцию ночью. По данным издания, поправки разработаны в рамках комплекса мер по поддержке алюминиевой промышленности РФ, которая из-за санкций столкнулась с сокращением спроса.

"Такое предложение действительно поступало от экспертов торговой отрасли, но законопроект, предполагающий внесение соответствующих поправок в ФЗ "О госрегулировании производства и оборота торговой продукции", до настоящего времени не разработан и не направлялся ни на общественное обсуждение, ни на согласование в другие ведомства", — сказал Евтухов.