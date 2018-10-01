В России с 1 октября повышается пошлина на экспорт нефти

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 октября повышается на 7,5 доллара — до 137,5 доллара за тонну со 130 долларов за тонну в сентябре, следует из документов Минэкономразвития РФ.

Минфин РФ в сентябре сообщал, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 августа по 14 сентября 2018 года составила 74,45 доллара за баррель, или 543,5 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов.

Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 октября повышается до 22,7 доллара с 21,4 доллара. Пошлина на сжиженный газ теперь составляет 27,4 доллара, на чистые фракции сжиженного углеводородного газа (СУГ) — 10,9 доллара.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составляет с 1 октября 41,2 доллара за тонну, на темные — 137,5 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастает до 41,2 доллара, прямогонного (нафта) — до 75,6 доллара с 71,5 доллара за тонну.

Пошлина на кокс повышается до 8,9 доллара с 8,4 доллара за тонну.