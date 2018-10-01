"Почта России" запустила процесс акционирования

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. ФГУП "Почта России" запустило процесс реорганизации предприятия: все процедуры для перехода "Почты" в форму акционерного общества должны быть завершены до октября 2019 года.

Закон об особенностях реорганизации ФГУП "Почта России", предполагающий его акционирование, был подписан президентом России 29 июня. Документ предусматривает преобразование предприятия в непубличное акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать РФ.

Согласно закону, государственная регистрация АО должна быть осуществлена не позднее истечения одного года с 1 октября 2018 года. Глава предприятия Николай Подгузов сообщал в интервью РИА Новости, что "Почта России" планирует завершить процесс акционирования уже в марте-июне 2019 года.

В рамках переходного периода "Почте России" предстоит провести инвентаризацию имущества ФГУП. Предприятие должно подготовить и утвердить решением правительства РФ передаточный акт и устав акционерного общества, сформировать по решению кабмина органы управления АО. Среди процедур также регистрация Банком России выпуска акций АО "Почта России" и внесение записей ФНС России в ЕГРЮЛ о государственной регистрации прекращения деятельности ФГУП "Почта России" и создании АО "Почта России".

Что уже сделано

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Почты", в настоящее время уже спроектирована корпоративная структура будущего АО, и проработан алгоритм ее функционирования. Ключевыми органами управления в корпоративной структуре АО "Почта России" определены: единственный акционер в лице государства, совет директоров, правление и генеральный директор.

Помимо этого, предусмотрено внедрение института корпоративного секретаря и специализированных комитетов при совете директоров. Контрольно-ревизионную функцию в обществе будут реализовывать комитет по аудиту, которому будут отведены более расширенные полномочия, служба управления рисками и внутреннего контроля, служба внутреннего аудита, а также привлекаться внешний аудитор.

Что будет

Первый законопроект об акционировании "Почты России" был внесен в Госдуму еще в июне 2014 года. В апреле этого года группа депутатов внесла обновленный и доработанный документ, который поддержали как правительство РФ, так и администрация президента России.

Принятый документ гарантирует сохранение территориального покрытия РФ отделениями почтовой связи. Так, расстояние между почтовыми отделениями должно составлять не больше полутора километров, в сельских поселениях — шесть километров. В качестве гарантии доступности отделений предусмотрено согласование с регионами решений "Почты России" о создании и ликвидации на их территории почтовых отделений. При этом гендиректор предприятия ранее заверял, что курса на закрытие отделений компании нет и не будет.

Кроме того, законом установлены трудовые гарантии работникам "Почты России". Закон запрещает сокращение численности сотрудников в связи с реорганизацией. Акционерное общество обязано соблюдать условия коллективного договора, который действовал на предприятии до реорганизации.

По словам Подгузова, акционирование "Почты России" повысит ее инвестиционную привлекательность, а также увеличит скорость принятия решений, и как следствие, маневренность компании.