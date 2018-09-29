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Экономика

Когда мачо заплачут. Макияж хотят сделать нормой для мужчин

(обновлено: 08:54 29.09.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВывеска магазина ChanelВывеска магазина Chanel
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Максим Рубченко. Всемирно известная косметическая компания Chanel начала выпуск декоративной косметики для мужчин. Ее примеру готовы последовать еще два крупных косметических бренда — Covergirl и Maybelline. Аналитики утверждают, что в 2022 году в мире ежегодно будет продаваться мужского макияжа на 166 миллиардов долларов. К чему готовиться представителям сильного пола — в материале РИА Новости.

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Мужская красота — большой бизнес

От повальной мужской моды на бороды маятник бьюти-индустрии качнулся в сторону демонстративной женственности: производители косметики продвигают мужской макияж.

Лидером стала компания Chanel, впервые в истории выпустившая в сентябре комплект декоративной косметики для мужчин Boy De Chanel: тональный крем, матовый бальзам для губ и карандаш для бровей.

На пятки Chanel наступают конкуренты: макияж для мужчин в ближайшем будущем планируют представить Covergirl и Maybelline. Эксперты косметического рынка уверены, что очень скоро аналогичные продукты появятся у всех ведущих косметических брендов.

По прогнозам аналитической компании Allied Market Research, к 2022 году продажи косметики для мужчин в мире превысят 166 миллиардов долларов. Правда, женской косметики будет продаваться в четыре раза больше.

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Крупнейшим рынком мужской косметики на ближайшие пять лет останется нынешний лидер — Северная Америка. Наибольшим спросом там будут пользоваться средства для ухода за кожей (в первую очередь солнцезащитные и кремы от морщин) и за полостью рта (зубные пасты, обеспечивающие более эффективную защиту от кариеса).

Но самые высокие темпы роста продаж ожидаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прежде всего в Китае и Индии. Этому способствует быстрая урбанизация и сопутствующее ей распространение "корпоративного стиля", подразумевающего активное использование средств для бритья, ухода за кожей и волосами, дезодорантов и другой косметической продукции.

Allied Market Research подчеркивает, что еще одним мощным фактором повышения спроса на мужскую косметику (конкретно — на тональные кремы) станет необходимость маскировки различных кожных аллергий, распространяющихся по всему миру катастрофическими темпами. Причем одна из главных причин этого — сами косметические средства, в которых широко используются небезопасные для здоровья химикаты.

Чаще всего в состав косметики входит каменноугольная смола (в красителях для волос), диэтаноламин (мыло и шампуни), эфиры гликолей (декоративная косметика), а также соединения свинца и ртути (кремы для кожи).

В связи с этим Allied Market Research предупреждает: побочными эффектами от свинца и ртути, помимо аллергии, могут быть головная боль и даже расстройства нервной системы.

Восточный фактор
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Наращивая выпуск традиционных косметических товаров для мужчин — шампуней, дезодорантов, средств для бритья и увлажняющих кремов, производители ориентируются на очевидные и понятные макроэкономические тенденции.

С мужским макияжем складывается принципиально другая ситуация, поскольку маркетологи не видят экономических факторов для повышения спроса на эту категорию товаров.

Здесь представители косметической индустрии делают упор на культурно-психологические факторы: мол, мужчины, особенно молодые, все больше хотят быть красивыми, как фотомодели в глянцевых журналах или артисты в фильмах.

В качестве примера приводят Южную Корею, где продажи мужской декоративной косметики, по подсчетам французского консалтингового агентства Cosmetic Inspiration & Creation, в прошлом году превысили миллиард долларов.

И это при численности населения немногим более 50 миллионов человек.

Мировым рекордсменом по продажам макияжа для мужчин Корею сделали "дорамы" — молодежные телесериалы, герои которых отличаются идеальной внешностью. Неслучайно одна из самых популярных дорам называется "Мальчики краше цветов".

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© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Именно поэтому Chanel начала продажи декоративной косметики для мужчин в Корее (в другие страны компания придет только в январе).

Но даже несмотря на растущую популярность дорам во всем мире, включая Россию, рассчитывать на них как на главный мотор глобальных продаж мужского макияжа было бы по крайней мере неосторожно.

Производители косметики это прекрасно понимают, поэтому делают ставку на другой тренд.

"Без грязных раздевалок"

Как отмечается в докладе Allied Market Research, крупнейшие косметические бренды меняют стратегию продажи товаров для мужчин. Новая маркетинговая политика предусматривает отказ от прежнего гипермаскулинного образа героя в стиле "виски и сигареты" в пользу нейтральной с гендерной точки зрения упаковки и рекламы.

Аналитики агентства подчеркивают, что производители косметики скорректируют свою рекламу, чтобы меньше ориентироваться на гендерную идентификацию и сексуальность.

"Все это указывает на сдвиг в культуре продвижения товаров для мужчин: без грязных раздевалок в рекламе мужских дезодорантов и позорного драматизма в роликах, рекламирующих средства против выпадения волос, — пишет популярное интернет-издание Quartz. — Теперь, когда легендарный бренд Chanel совершил гендерную революцию в макияже, его конкуренты, скорее всего, последуют этому примеру. И это шаг к созданию менее гендерно-дифференцированной индустрии красоты".

Другими словами, выпуск декоративной косметики для мужчин не только и не столько коммерческое решение, сколько политическая акция в рамках борьбы с "гендерной дифференциацией".

И это можно считать плохой новостью для представителей сильного пола. Если так пойдет дальше, лет через десять мужчин с ненакрашенными глазами и губами начнут обвинять в сексизме.

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