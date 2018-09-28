Лавров заявил, что отказ от доллара приведет к ослаблению США

ООН, 28 сен – РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что отход разных стран мир от расчетов в долларах идет и приведет к ослаблению США.

"Использование национальных валют в расчетах, чтобы не зависеть слишком сильно от доллара — это идея, которая давно уже реализуется, применяется на практике в наших отношениях с Китаем, с другими странами", — сказал Лавров.

Он добавил, что "это естественная вещь".

"Как только США начали злоупотреблять положением доллара в мировой валютно-финансовой системе, конечно, все страны, которые хотя бы чуть-чуть заботятся о своем будущем, стали искать пути, чтобы такой зависимости избежать. Так что этот процесс пойдет, и он в итоге ослабит Соединенные Штаты и их влияние", — добавил глава МИД России.