Лавров заявил, что отказ от доллара приведет к ослаблению США

ООН, 28 сен – РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что отход разных стран мир от расчетов в долларах идет и приведет к ослаблению США.
Он добавил, что "это естественная вещь".
"Как только США начали злоупотреблять положением доллара в мировой валютно-финансовой системе, конечно, все страны, которые хотя бы чуть-чуть заботятся о своем будущем, стали искать пути, чтобы такой зависимости избежать. Так что этот процесс пойдет, и он в итоге ослабит Соединенные Штаты и их влияние", — добавил глава МИД России.