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Экономика

"Почта России" сократила время ожидания в очередях, заявил гендиректор

(обновлено: 20:53 28.09.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГенеральный директор ФГУП Почта России Николай Подгузов. Архивное фотоГенеральный директор ФГУП Почта России Николай Подгузов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. "Почта России" сократила время ожидания в очередях в два раза — до 5 минут, сообщил гендиректор компании Николай Подгузов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В ходе встречи Подгузов, в том числе, проинформировал главу правительства об итогах года работы на посту главы "Почты России". "В частности, дала свои результаты целенаправленная работа по ликвидации очередей в почтовых отделениях: время ожидания сократилось более чем в два раза, до 5 минут. Как следствие, в три раза снизилось количество жалоб клиентов на очереди", — говорится в сообщении на сайте кабмина по итогам встречи.

Кроме того, рассказал глава "Почты России", запуск сервиса простой электронной идентификации клиента принципиально упростил и ускорил выдачу посылок и корреспонденции в отделениях. С ее помощью уже выдается 20% почтовых отправлений, в ближайшие месяцы планируется довести это количество до 50%, говорится в сообщении.

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Кроме того, сообщил гендиректор компании, в 2018 году компания удвоила объем средств, направляемых на ремонт отделений почтовой связи — до 2,5 миллиарда рублей, что позволит до конца года обновить 3 тысячи отделений. Также Подгузов напомнил, что в марте 2018 года заработная плата 154 тысяч работников основного производства "Почты России" была увеличена на 5%. Глава компании рассказал Медведеву о подходах к дальнейшему улучшению условий оплаты труда сотрудников основного производства компании.

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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В сентябре "Почта России" совместно с ВТБ создала компанию "Национальные логистические технологии". Планируется, что чуть более чем за два с половиной года будет создана новая цифровая логистическая инфраструктура почтового оператора из 38 логистических центров с охватом всей территории страны, напомнил Подгузов.

Он отметил также, что 1 октября компания вступает в стадию реорганизации в рамках акционирования. Все мероприятия по переводу ФГУП "Почта России" в формат непубличного акционерного общества осуществляются в строгом соответствии с утвержденным планом-графиком и будут завершены в установленный законом срок — до 1 октября 2019 года, заверил Подгузов.

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Т Б
Да электронные очереди мобилизовали и дисциплинировали персонал почты, как ранее это случилось с персоналом сбербанка и налоговой. Но вот чтобы заказное послание дошло до адресанта, если отправитель не присылает трек-номер, до сих пор почта в лице их служащих не заинтересована в своевременном извещении адресанта, нередко почему-то слишком поздно извещают или вообще не извещают. Это можно экономический объяснить, почте это выгодно отправитель вынужден при возврате оплачивать и возврат. А как их привлечь к ответственности, если практический не возможно доказать факт не извещения адресанта?
21:35
28.09.2018
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Дик Котов
Про очереди - дичь полная!!!!
21:33
28.09.2018
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aa
Почта Росси работает на твёрдые 2+. Например, изъятие денег у людей происходит насильственным образом. Любые картонные ящики запрещают использовать, а заставляют покупать свои "фирменные" ровно в 10 раз дороже любой картонки. Наглый грабёж населения монополистом.
20:57
28.09.2018
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