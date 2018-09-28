"Почта России" сократила время ожидания в очередях, заявил гендиректор

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. "Почта России" сократила время ожидания в очередях в два раза — до 5 минут, сообщил гендиректор компании Николай Подгузов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

В ходе встречи Подгузов, в том числе, проинформировал главу правительства об итогах года работы на посту главы "Почты России". "В частности, дала свои результаты целенаправленная работа по ликвидации очередей в почтовых отделениях: время ожидания сократилось более чем в два раза, до 5 минут. Как следствие, в три раза снизилось количество жалоб клиентов на очереди", — говорится в сообщении на сайте кабмина по итогам встречи.

Кроме того, рассказал глава "Почты России", запуск сервиса простой электронной идентификации клиента принципиально упростил и ускорил выдачу посылок и корреспонденции в отделениях. С ее помощью уже выдается 20% почтовых отправлений, в ближайшие месяцы планируется довести это количество до 50%, говорится в сообщении.

Кроме того, сообщил гендиректор компании, в 2018 году компания удвоила объем средств, направляемых на ремонт отделений почтовой связи — до 2,5 миллиарда рублей, что позволит до конца года обновить 3 тысячи отделений. Также Подгузов напомнил, что в марте 2018 года заработная плата 154 тысяч работников основного производства "Почты России" была увеличена на 5%. Глава компании рассказал Медведеву о подходах к дальнейшему улучшению условий оплаты труда сотрудников основного производства компании.

В сентябре "Почта России" совместно с ВТБ создала компанию "Национальные логистические технологии". Планируется, что чуть более чем за два с половиной года будет создана новая цифровая логистическая инфраструктура почтового оператора из 38 логистических центров с охватом всей территории страны, напомнил Подгузов.

Он отметил также, что 1 октября компания вступает в стадию реорганизации в рамках акционирования. Все мероприятия по переводу ФГУП "Почта России" в формат непубличного акционерного общества осуществляются в строгом соответствии с утвержденным планом-графиком и будут завершены в установленный законом срок — до 1 октября 2019 года, заверил Подгузов.