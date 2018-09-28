"Роснефть" и "Сахалин-1" решили спор вне суда

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Компания "Роснефть" и консорциум "Сахалин-1" договорились о внесудебном урегулировании спора о перетоках углеводородов, в результате консорциум заплатит "Роснефти" 230 миллионов долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на управляющего директора индийской ONGC Videsh Нарендру Верму.

"Консорциум во главе с Exxon Mobil заплатит 230 миллионов долларов в рамках внесудебного урегулирования спора с "Роснефтью", связанного с нефтегазовым месторождением "Сахалина-1", — передает агентство, ссылаясь на Верму. Спор был урегулирован около двух недель назад, добавил топ-менеджер ONGC. При этом доля индийской компании в выплатах "Роснефти" составит 50 миллионов долларов, также отметил он. В "Роснефти" информацию об урегулировании спора агентству РИА Новости не стали комментировать.

В начале сентября источник, близкий к переговорам, говорил РИА Новости, что "Роснефть" и консорциум "Сахалин-1" обсуждают внесудебное урегулирование спора о перетоках углеводородов между нефтеносными участками на 89 миллиардов рублей.

В июле арбитражный суд Сахалинской области зарегистрировал иск "Роснефти" о взыскании с пяти компаний-участников международного нефтегазового проекта "Сахалин-1" суммарно 89 миллиардов рублей. "Роснефть" требовала взыскать с ответчиков неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года.

Ответчиками выступали все непосредственные участники проекта: "Эксон Нефтегаз Лимитед" (доля в проекте 30%), "Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент" (японская Sodeco, 30%), ONGC Videsh Limited (20%), а также "Сахалинморнефтегаз-шельф" (11,5%) и "РН-Астра" (8,5%), через которые "Роснефть" суммарно контролирует 20% в проекте. "Роснефть" требовала взыскать с Exxon и Sodeco по 26,7 миллиарда рублей, с ONGC — 17,8 миллиарда, а со своих структур суммарно 17,8 миллиарда рублей.

Проект "Сахалин-1", реализующийся на условиях соглашения о разделе продукции, включает в себя освоение трех морских месторождений — "Чайво", "Одопту" и "Аркутун-Даги", расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин. При этом участок "Северная оконечность Чайво" выделен в отдельную лицензию, которая принадлежит "Роснефти".