Цены на мясо в сентябре беспокоили россиян больше цен на бензин, заявил ЦБ

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Цены на бензин в сентябре перестали быть главным фактором роста инфляционных ожиданий россиян, их место заняли цены на мясо и птицу, следует из обзора Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения".
"Происходящий рост цен на мясо может стать еще одной причиной роста инфляционных ожиданий населения в ближайшие месяцы", — говорится в обзоре ЦБ.
Согласно опросу, 41% респондентов при ответе на вопрос о том, какие товары подорожали сильнее всего, упоминают мясо и птицу, 36% — бензин. На третьем месте (34%) находятся жилищно-коммунальные услуги.