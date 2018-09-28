Цены на мясо в сентябре беспокоили россиян больше цен на бензин, заявил ЦБ

Прилавок с мясом на Даниловском рынке в Москве. Архивное фото

Прилавок с мясом на Даниловском рынке в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Цены на бензин в сентябре перестали быть главным фактором роста инфляционных ожиданий россиян, их место заняли цены на мясо и птицу, следует из обзора Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения".

Инфляционные ожидания населения РФ в сентябре на следующие 12 месяцев увеличились на 0,2 процентного пункта и достигли 10,1%. Отмечается, что они остаются на повышенном уровне после всплеска цен на бензин. Однако в сентябре россиян стали больше беспокоить растущие цены на мясо и птицу, чем цены на бензин.

"Происходящий рост цен на мясо может стать еще одной причиной роста инфляционных ожиданий населения в ближайшие месяцы", — говорится в обзоре ЦБ.

Согласно опросу, 41% респондентов при ответе на вопрос о том, какие товары подорожали сильнее всего, упоминают мясо и птицу, 36% — бензин. На третьем месте (34%) находятся жилищно-коммунальные услуги.