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Экономика

Татарстан готов поддерживать проекты китайской компании Haier в республике

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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкКазанский кремль. Архивное фотоКазанский кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 28 сен — РИА Новости. Татарстан готов содействовать китайской компании Haier в реализации ее проектов в регионе, заявил президент республики Рустам Минниханов.

Казань. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Минниханов находится в КНР с двухдневной рабочей поездкой, в ходе которой посещает четыре города – Цзинань, Циндао, Яньтай и Тяньцзинь. В рамках поездки состоялись встречи с представителями руководства провинции Шаньдун, участие в бизнес-форуме "Татарстан-Шаньдун", посещение компании по производству тяжелых и средних грузовиков Sinotruk, встреча с генеральным директором компании Haier и знакомство с работой "умного" завода в индустриальном парке Haier. Запланированы также посещение производства китайской химической компании Wanhua Chemical и Китайско-Российского технопарка в сфере высоких и новых технологий.

"Мы готовы к более широкому взаимодействию с корпорацией Haier и готовы оказывать необходимое содействие в вашей работе в нашей республике", — сказал Минниханов на встрече с руководством компании. Слова президента Татарстана приводит его пресс-служба.

Глава республики отметил успешную работу завода холодильников Haier в Набережных Челнах, а также работу по запуску завода по производству стиральных машин и кухонной техники и инициативу Haier по строительству современного индустриального парка новых технологий в Набережных Челнах. Минниханов ознакомился с деятельностью одного из девяти "умных" заводов компании, специализирующегося на выпуске кондиционеров. На предприятии применяются системы искусственного интеллекта, позволяющие сократить издержки и повысить эффективность производства. В частности, новые решения используются для производства продукции с учетом интересов и требований конкретного заказчика.

Президент Татарстана Рустам Минниханов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Компания Haier в апреле 2016 года открыла на территории Камского индустриального парка (КИП) "Мастер" в Набережных Челнах первый в России завод по производству холодильников стоимостью более 55 миллионов долларов. Производственные мощности предприятия на первом этапе составили 250 тысяч единиц, на втором этапе составят 500 тысяч единиц. Китайский инвестор рассматривал запуск производства холодильного оборудования в Татарстане в качестве первого шага по локализации компании Haier в России.

Согласно постановлению правительства Татарстана, под строительство индустриального парка "Хайер Рус" выделен участок площадью 124,9 гектара. Запуск индустриального парка запланирован на июль 2019 года. Предполагается, что там будет создано 5 тысяч рабочих мест. Стоимость проекта оценивается в 1 миллиард долларов. Проект нацелен на развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, связанного с реализацией инновационных программ.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина отмечала ранее, что строительство индустриального парка Haier – очень крупный проект, в рамках которого постепенно должны заработать 12 заводов. Первый из них – завод стиральных машин. Позднее, как ожидается, откроются в частности заводы по производству телевизоров и сложной бытовой техники.

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