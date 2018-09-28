Фадеев: сверхдоходы компаний из списка Белоусова надо вложить в ж/д проекты

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Компании из списка помощника президента Андрея Белоусова должны инвестировать сверхдоходы в проекты, в том числе железнодорожные, заявил в интервью РИА Новости занимавший пост главы министерства путей сообщения (МПС, предшественник ОАО "РЖД") и ставший позднее первым главой РЖД Геннадий Фадеев.

Белоусов в июле предложил изъять дополнительные доходы от ослабления рубля у металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 миллиардов рублей в год. По итогам встречи с бизнесом в августе Белоусов сообщил о договоренности совместно решить, как без ущерба для текущей деятельности компаний стимулировать их инвестиции в инвестпроекты, соответствующие приоритетам майского указа президента.

"Те компании, которые есть в списке, имеют гигантские разрезы по добыче угля, предприятия металлургии, химии", — констатирует Фадеев.

Их продукция, напоминает он, идет по железной дороге.

"Они могли бы вкладывать в развитие инфраструктуры и подвижной состав, который бы возил эту продукцию. Я думаю, они и должны это делать", — считает первый глава РЖД.