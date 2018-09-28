Турция надеется на расширение торгового сотрудничества с Китаем

ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Турция надеется на расширение сотрудничества с Китаем в торговле, энергетике и сфере борьбы с терроризмом, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с главой МИД КНР Ван И на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Турция придает большое значение отношениям с Китаем, надеется на расширение практического сотрудничества с КНР в различных сферах, включая экономику, торговлю, энергетику и антитеррористическую деятельность", — заявил турецкий министр, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

По его словам, Турция высоко ценит справедливую и сбалансированную позицию в международных делах, готова укреплять сотрудничество двух стран в рамках многосторонних форматов.

Ван И в свою очередь отметил, что Китай поддерживает Анкару в усилиях по обеспечению национальной стабильности и развития, готов поддерживать контакты с Турцией на всех уровнях, чтобы укрепить взаимное понимание и поспособствовать взаимовыгодному сотрудничеству.

"В нынешних условиях сторонам необходимо укреплять координацию и сотрудничество в международных делах, прикладывать совместные усилия для защиты мультилатерализма, международной системы и международных правил, работать над обеспечением законных прав и интересов развивающихся экономик и развивающихся стран", – сказал Ван И.