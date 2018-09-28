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Экономика

Кредит на выплату кредита. МВФ де-факто признал Украину банкротом

(обновлено: 08:08 28.09.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Александр Лесных. Во время визита в Киев в середине сентября представители МВФ, выдвинув очередную порцию невыполнимых условий, предложили украинским властям взять так называемый stand-by кредит на пять миллиардов долларов. Что это означает для страны и какие теперь открываются перспективы перед населением — в материале РИА Новости.

Страна, готовая к употреблению

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Накануне визита аналитики объясняли, что ключевая тема предстоящих переговоров — ситуация с очередным траншем в 1,9 миллиарда долларов, который Киев надеялся получить до конца года. Никто не сомневался в том, что на этот раз международный кредитор потребует окончательного выполнения всех условий, на которых были выданы 9,7 миллиарда долларов в период с 2015-го по 2017 год.

Действительно, представители МВФ напомнили Киеву о необходимости повысить цены на газ для населения (на 23% только в этом году) и провести антикоррупционную реформу (ее проект был согласован ранее).

Но, помимо этого, Фонд выдвинул два новых требования: Украина должна сформировать сбалансированный бюджет, а также реорганизовать Государственную фискальную службу (ГФС), объединив ее с налоговой и таможней.

Этот ход полностью соответствует главному принципу, по которому МВФ действует в странах, переживающих экономический кризис. Фонд выдает кредиты, и когда долги государства становятся непомерными, запускает туда западных инвесторов. Те скупают за бесценок стремительно дешевеющие госактивы. Такая схема называется "вашингтонский консенсус", и ей уже не один десяток лет.

ГФС — последний рубеж, не позволяющий западным "друзьям" Украины завладеть национальным достоянием. Сразу после того, как представители фонда покинули страну, местные СМИ сообщили, что ГФС раскрыла махинации с закупкой государственной компанией "Центрэнерго" угля на 51 миллион гривен у фирм, которые не только никогда не занимались его добычей, но и фигурировали в уголовных делах о различных мошенничествах.

Примечательно, что аудитор "Центрэнерго" — польский филиал британской аудиторской компании Ernst & Young. Именно аудиторы должны были выяснить, что контрагентами компании по угольным контрактам выступают пустышки-однодневки.

© РИА Новости / СтрингерРазгрузка угля в одесском порту Южный
© РИА Новости / Стрингер
Разгрузка угля в одесском порту Южный

 

 

 

Однако специалисты E&Y предпочли "не заметить" этого обстоятельства. Потому что главная их задача — готовить "Центрэнерго" к приватизации. А чем больше клиент увязает в разных мошеннических схемах, тем меньше цена, когда дело дойдет до продажи новому владельцу.

ГФС, раскрыв махинацию с углем, сильно подпортила игру западным приватизаторам. После объединения с налоговой и таможенной службой заниматься подобными разоблачениями станет гораздо сложнее.

Чтобы дважды не ездить

Президент США Дональд Трамп демонстрирует кепки с надписью Сделаем наших фермеров снова великими. Вашингтон, США
© AP Photo / Andrew Harnik
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И это еще не все. МВФ предложил Киеву взять так называемый stand-by кредит в размере пяти-шести миллиардов долларов сроком на 12-15 месяцев.

Краткосрочные stand-by кредиты предназначены для погашения долгов по существующим обязательствам, если у должника возникают проблемы с платежами ввиду нехватки финансов.

Отказаться от этого предложения украинские чиновники просто не могли. Ведь обещанный ранее транш так и не поступил на счета Нацбанка, а обслуживать уже полученные от МВФ займы необходимо. Своих денег у Киева нет, и приходится платить по старым кредитам за счет новых.

Всего в ближайшие пять лет Украине предстоит отдать по долговым обязательствам почти 33 миллиарда долларов. В 2019-м — пять миллиардов, в 2020-м — 5,9 миллиарда, в 2021-м — пять, в 2022-м и 2023 году — 4,1 и четыре миллиарда соответственно. После этого, если не брать новых кредитов, госдолг снизится с нынешних 76 до 43 миллиардов долларов. Это без учета stand-by кредита от МВФ.

Фактически, предлагая Киеву stand-by кредит, МВФ признает, что Украина обанкротилась.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВагон поезда № 005 "Украина" по маршруту Москва &mdash; Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Вагон поезда № 005 "Украина" по маршруту Москва — Киев

Бежать без оглядки

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам встречи на полях IV Восточного экономического форума
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Одна труба хорошо, а две — лучше. Москва и Пекин ударили по рукам
Стремительное обнищание страны, падение доходов и сокращение числа рабочих мест вынуждают рядовых украинцев бежать в соседние страны. Большинство отправляется искать лучшей доли в соседние Польшу и Россию.

"У нас действительно катастрофическая ситуация — примерно миллион украинцев выезжают каждый год", — признался глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.

На данный момент в Польше находится, по разным оценкам, от 1,4 миллиона до двух миллионов украинцев. В России, по информации МИД, — порядка трех миллионов. Уезжают и в Прибалтику: в Литве, Латвии и Эстонии легально работают около 75 тысяч, нелегально — еще больше.

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