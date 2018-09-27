Товарооборот Нижегородской области и Чехии вырос в полтора раза

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Товарооборот Нижегородской области и Чехии за первое полугодие этого года вырос в 1,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2017 года, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на слова губернатора Глеба Никитина.

По результатам I полугодия 2018 года товарооборот Нижегородской области с Чехией увеличился на 47% и достиг 100 миллионов долларов. Экспорт составил 10,9 миллиона долларов (увеличение на 30,5%), импорт – 89,1 миллиона долларов (увеличение на 49%).

"Чешская республика является одним из основных наших экономических партнеров. По итогам 2017 года объем торгово-экономического сотрудничества вырос почти в 2,5 раза, достигнув рекордного показателя в 151 миллион долларов. За первое полугодие этого года товарооборот вырос в 1,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Благодаря этому Чехия вышла на 11 место среди стран-партнеров региона", — заявил Никитин на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Чехии в России Витезславом Пивонькой, который в четверг посетил Нижегородскую область с рабочим визитом.

Глава региона выразил уверенность в том, что Нижегородская область и Чехия будут активно укреплять связи в культуре, образовании и туризме.

В свою очередь Пивонька отметил, что Нижегородская область — это первый регион страны, который он посещает в статусе посла. "Цель моего визита не только поиск новых проектов для наших предприятий, но и налаживание отношений в культуре и образовании, в частности, по обмену студентами", — добавил посол.

В ходе визита в Нижегородскую область он побывал на выставке "Чехословацкая государственность 1918", посвященной 100-летию образования Чехословакии, которая открылась в Нижегородском государственном лингвистическом университете.

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