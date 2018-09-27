В Кремле пообещали ответить на новые санкции Украины

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия пока не сформулировала каких-либо ответных мер после введения Украиной санкций против российских компаний, исходит из принципа взаимности и из своих интересов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В четверг стало известно, что Украина ввела санкции против российских предприятий "РЖД Логистика", "Промкомплекспласт", "Газгольдер" за сотрудничество с компаниями из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

"Здесь сейчас я не могу вам точно сказать пока, каких-либо мер ответных не сформулировано. Но я еще раз только могу вам сказать, что, безусловно, мы исходим из принципов взаимности, это раз. И мы исходим из приоритета тех шагов, которые наилучшим образом соответствуют нашим интересам", — ответил Песков на вопрос, планирует ли Москва ввести ответ.