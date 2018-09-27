Россия и Пакистан подписали меморандум по проекту морского газопровода

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министерства энергетики России и Пакистана подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проекта морского трубопровода для поставок газа из Ирана потребителям в Пакистане и Индии, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Документ предполагает оказание всесторонней поддержки проекту морского трубопровода, по которому газ с месторождений на территории Ирана будет поставляться потребителям в Пакистане и Индии. В меморандуме предусмотрено определение уполномоченных организаций, через которые будет вестись поддержка проекта, в том числе при разработке технико-экономического обоснования — определении ресурсной базы, конфигурации и маршрута газопровода", — говорится в сообщении.

"Думаю, это создаст дополнительные условия для того, чтобы такой же документ нами был подписан с индийской стороной", — сказал замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский, слова которого приводятся в релизе.

В 2017 году "Газпром" подписал с Ираном меморандумы о возможности участия в разработке четырех месторождений в республике — Farzad-A, Farzad-B, North Pars и Kish. В качестве возможных вариантов монетизации газа "Газпром" рассматривает проект газопровода Иран-Пакистан-Индия, а также СПГ-завода "Иран СПГ" (Iran LNG).

В частности, в ноябре 2017 года "Газпром" и иранская NIOC подписали меморандум о взаимопонимании, который позволяет компаниям приступить к подготовке технико-экономического обоснования проекта газопровода из Ирана в Индию через Пакистан.

В июне зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов сообщал, что Пакистан и Индия пока изучают проект строительства газопровода Иран-Пакистан-Индия, но решение еще не принято. Он отмечал, что с Ираном уже подписан меморандум о поддержке данного проекта, а аналогичные документы у Пакистана и Индии пока находятся на рассмотрении.