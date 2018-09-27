Медведев назвал опережение мировых темпов экономического роста выполнимым

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Задача в ближайшие годы выстроить современную, конкурентоспособную экономику и выйти на темпы роста выше мировых является вполне выполнимой, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства.

"За ближайшие годы мы должны встроить мощную, современную, конкурентоспособную экономику, выйти на темпы развития выше мировых, закрепиться, хотя это очень амбициозная задача, в топ-5 крупнейших экономик мира. Это действительно национальная цель, как и создание экономики нового формата, экономики, которую создают во всех странах, я имею в виду цифровую экономику. По оценкам наших экономических ведомств, ее вклад может составить треть роста ВВП", — заявил Медведев.

"Задача сложная, соперники у нас очень серьезные, немало объективных трудностей, немало ограничений, есть и трудности, которые связаны с действиями других государств, но тем не менее, я уверен, что эта задача вполне выполнимая", — добавил он.