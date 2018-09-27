Lincoln Electric и Weiler стали партнерами чемпионата WorldSkills в Казани

КАЗАНЬ, 27 сен — РИА Новости. Американская компания Lincoln Electric и германская Weiler выступят партнёрами чемпионата мира по профмастерству WorldSkills Kazan 2019, который состоится в столице Татарстана летом следующего года, сообщает оргкомитет чемпионата.

"Компания Lincoln Electric выступит в качестве партнера 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Соглашение о глобальном партнерстве подписано в Будапеште на чемпионате EuroSkills 2018. Кроме этого, было оформлено соглашение с немецкой компанией Weiler о партнерстве по нескольким компетенциям", — говорится в сообщении.

Организаторы чемпионата отмечают, что в рамках сотрудничества Lincoln Electric окажет содействие в предоставлении оборудования и расходных материалов на чемпионате в Казани, Weiler будет предоставлять станки с ЧПУ для участников чемпионата.

Чемпионат мира WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в Казани 22-27 августа. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях — до 25 лет) примерно из 70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.

Организаторами мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 являются международная некоммерческая организация WorldSkills International, российский оператор движения WorldSkills — союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" (Казань).

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia.

Lincoln Electric — американская транснациональная компания, выпускающая продукты для дуговой сварки, роботизированной сварки, плазменной и газовой резки. Головной офис в городе Юклид (США) координирует сеть дистрибьюторов и офисов продаж более чем в 160 странах мира. Основанная 75 лет назад в Германии компания Weiler является производителем токарных станков для промышленных предприятий. На сегодняшний день оборудование разработчика устанавливается по всему миру, в эксплуатации находится свыше 150 тысяч машин.

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