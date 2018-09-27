Чубайс считает практику выплаты дивидендов "Роснано" бессмысленной

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает бессмысленной практику выплаты дивидендов компанией — государству выгоднее было бы получать налоги со строящейся наноиндустрии. Такое мнение он высказал, выступая на Российском конгрессе Private Equity.

АО "Роснано", 100% акций которого находится в государственной собственности, в июле впервые выплатило дивиденды по итогам 2017 года в размере 537,5 миллиона рублей, что составляет около 50% чистой прибыли по стандартам РСБУ. Соответствующее решение было принято Росимуществом в рамках годового собрания акционеров.

"Для АО "Роснано" не просто выйти в прибыль, а впервые заплатив полмиллиарда дивидендов, что, с моей точки зрения, по сути вещь абсолютно бессмысленная, но, тем не менее, мы это сделали, — бессмысленная в том плане, что с точки зрения государства, если мы построили 95 заводов — мы построили, большая часть из них уже с прибылью, соответственно, с налогами на прибыль… в этом смысле цель государственных вложений не в том, чтобы из АО "Роснано" извлечь доходность, а в том, чтобы извлечь доходность из строящейся наноиндустрии", — сказал Чубайс.

"Но, поскольку это имеет большие PR и GR эффекты, мы предложили заплатить, и это предложение было с удовольствием принято Минфином", — отметил он.

Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданная в декабре 2013 года управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.