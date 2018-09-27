Третья японская бизнес-миссия посетит Курилы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен — РИА Новости. Третья японская бизнес-миссия с 1 октября посетит три курильских острова, сообщила исполняющая обязанности главы Сахалинской области Вера Щербина в четверг на пресс-конференции.

Ранее приезд бизнес-миссии анонсировал японский премьер-министр Синдзо Абэ по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Третья бизнес-миссия в составе 65 человек 1 октября на японском судне "Этопирика" прибудет в Южно-Курильск. Японские гости будут находиться на Курилах с 1 по 5 октября. За это время предполагается посещение островов Шикотан, Итуруп и Кунашир. Они посмотрят на этих островах объекты туризма, сельского хозяйства, ветроэнергетики и марикультуры", — сказала Щербина.

По ее словам, у обеих сторон есть вопросы юридического и экономического характера, которые они хотели бы обсудить.

Щербина отметила, что в 2019 году стороны планируют продолжать сотрудничество в вопросах совместной хозяйственной деятельности.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности, который возглавил руководитель ведомства. В июне и октябре прошлого года состоялись поездки группы из 50 с лишним представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношения двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.