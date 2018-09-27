Третья японская бизнес-миссия посетит Курилы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен — РИА Новости. Третья японская бизнес-миссия с 1 октября посетит три курильских острова, сообщила исполняющая обязанности главы Сахалинской области Вера Щербина в четверг на пресс-конференции.
"Третья бизнес-миссия в составе 65 человек 1 октября на японском судне "Этопирика" прибудет в Южно-Курильск. Японские гости будут находиться на Курилах с 1 по 5 октября. За это время предполагается посещение островов Шикотан, Итуруп и Кунашир. Они посмотрят на этих островах объекты туризма, сельского хозяйства, ветроэнергетики и марикультуры", — сказала Щербина.
По ее словам, у обеих сторон есть вопросы юридического и экономического характера, которые они хотели бы обсудить.
Щербина отметила, что в 2019 году стороны планируют продолжать сотрудничество в вопросах совместной хозяйственной деятельности.
Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношения двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.