Правительство планирует увеличить объем несырьевого экспорта к 2024 году

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Правительство России планирует к 2024 году увеличить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров и услуг до 250 миллиардов долларов.

"Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров и услуг к 2024 году должен достичь 250 миллиардов долларов, то есть расти в среднем в год на 9,4%", — говорится в основных направлениях деятельности правительства РФ на период до 2024 года.

В документе также говорится, что до 2024 года объем экспорта продукции машиностроения планируется увеличить до 60 миллиардов долларов, то есть увеличить за семь лет на 77,6%, а среднегодовой прирост должен составить 8,6%.

"Доля экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции, товаров и услуг в ВВП – 20%", — добавляется в документе.

Согласно документу, экспорт продукции автомобилестроения должен увеличиться на 74,4% к уровню 2017 года, то есть составить 7,5 миллиарда долларов. Добавляется, что экспорт за 2017 составил 4,3 миллиарда долларов.

"Экспорт продукции гражданского авиастроения — 4,42 миллиарда долларов (увеличение более чем в 9 раз к уровню 2017 года (экспорт за 2017 год составил около 0,5 миллиарда долларов)", — отмечается в документе.

Кроме того, кабмин РФ планирует увеличить экспорт железнодорожной техники на 96,7% к уровню 2017 года, то есть экспорт должен составить 1,22 миллиарда долларов, учитывая, что экспорт за 2017 год составил 0,62 миллиарда долларов.

Отмечается, что экспорт продукции сельскохозяйственного машиностроения составит 0,42 миллиарда долларов, увеличившись на 61,5% к уровню 2017 года. "Экспорт за 2017 год составил 0,26 миллиарда долларов", — добавляется в документе.

"Увеличение объема экспорта услуг категории "поездки" в сфере въездного туризма – до 15,5 миллиарда долл. (в 1,75 раза относительно 2017 года)", — говорится в основных направлениях деятельности правительства РФ на период до 2024 года.