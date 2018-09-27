МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Американские санкции против России нацелены на отдельных лиц и предприятия в отличие от санкций США против КНДР или Ирана, поскольку российская экономика масштабна и хорошо интегрирована в международную финансовую систему и торговлю, следует из сообщения помощника министра финансов США Маршалла Биллингсли (Marshall Billingslea).
В выступлении перед подкомитетом по финансовым службам и торговле США комитета Палаты представителей Биллингсли заявил, что минфин выбирает разные подходы для наложения санкций на разные страны, в частности Россию, Иран и КНДР.
"Россия отличается от других стран, подверженных санкциям США, в нескольких важных вещах… К примеру, мы не можем противодействовать агрессии РФ, используя тот же подход, который мы применяем к Северной Корее или Ирану. У России масштабная экономика, которая хорошо интегрирована в мировую экономику, международную финансовую систему и мировые каналы поставок. Напротив, КНДР и Иран в значительной мере или полностью были изолированы от международной финансовой системы в течение десятилетий", — отметил помощник главы минфина США.
Он добавил, что с учетом этих особенностей Штаты используют инструменты министерства, чтобы максимально оказывать давления на Россию, при этом сводя к минимуму побочные эффекты от этих санкций для США, их европейских союзников и мировой экономики.
Биллингсли уточнил, что с января 2017 года администрация США ввела санкции против 232 физических и юридических лиц, работающих в ключевых секторах российской экономики. С 2014 года минфин ввел блокирующие санкции в отношении 14 финансовых институтов и секторальные санкции против 124 финансовых учреждений и их крупных "дочек". В частности, в энергетическом секторе под американскими санкциями оказались 20 российских фирм, под секторальными санкциями — еще 80 компаний.