В США заявили, что не могут применять к России те же санкции, что к Ирану

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Американские санкции против России нацелены на отдельных лиц и предприятия в отличие от санкций США против КНДР или Ирана, поскольку российская экономика масштабна и хорошо интегрирована в международную финансовую систему и торговлю, следует из сообщения помощника министра финансов США Маршалла Биллингсли (Marshall Billingslea).

В выступлении перед подкомитетом по финансовым службам и торговле США комитета Палаты представителей Биллингсли заявил, что минфин выбирает разные подходы для наложения санкций на разные страны, в частности Россию, Иран и КНДР.

"Россия отличается от других стран, подверженных санкциям США, в нескольких важных вещах… К примеру, мы не можем противодействовать агрессии РФ, используя тот же подход, который мы применяем к Северной Корее или Ирану. У России масштабная экономика, которая хорошо интегрирована в мировую экономику, международную финансовую систему и мировые каналы поставок. Напротив, КНДР и Иран в значительной мере или полностью были изолированы от международной финансовой системы в течение десятилетий", — отметил помощник главы минфина США.

Он добавил, что с учетом этих особенностей Штаты используют инструменты министерства, чтобы максимально оказывать давления на Россию, при этом сводя к минимуму побочные эффекты от этих санкций для США, их европейских союзников и мировой экономики.

В качестве примера Биллингсли приводит ситуацию с санкциями против российских бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга и их ключевых активов — "Русал" и EN+ и Renova Group. Несмотря на то, что их компании неразрывно связаны с мировой экономикой и интегрированы в цепочки поставок, санкции против них были введены, сообщает Биллингсли. "В результате санкций личный капитал Дерипаски сократился более, чем на 50%, стоимость акций EN+ на Лондонской бирже упала… личный капитал Вексельберга сократился примерно на 3 миллиарда долларов, иностранные правительства начали расследования в отношении попадания его в санкционный список США, а его активы заморожены в нескольких юрисдикциях. Кроме того, Renova Group вынуждена была избавиться от предприятий в Швейцарии и Италии", — сообщил помощник министра.

Биллингсли уточнил, что с января 2017 года администрация США ввела санкции против 232 физических и юридических лиц, работающих в ключевых секторах российской экономики. С 2014 года минфин ввел блокирующие санкции в отношении 14 финансовых институтов и секторальные санкции против 124 финансовых учреждений и их крупных "дочек". В частности, в энергетическом секторе под американскими санкциями оказались 20 российских фирм, под секторальными санкциями — еще 80 компаний.