ФРС США повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 25-26 сентября повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
ФРС в пресс-релизе по итогам заседания отметила продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Регулятор также позитивно оценил активный рост расходов домашних хозяйств и инвестиций в основной капитал.
Федрезерв полагает, что показатель инфляции вблизи целевой отметки в 2%, хорошие условия на рынке труда и устойчивый рост экономической активности дают возможность продолжить повышение процентной ставки. При этом ФРС в своем сообщении отказалась от обозначения своей монетарной политики как "стимулирующей".