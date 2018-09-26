Совет директоров "Магнита" утвердил стратегию трансформации компании

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Совет директоров "Магнита" одобрил стратегию трансформации компании, следует из материалов ритейлера.

"Совет директоров утвердил стратегию трансформации ПАО "Магнит". Презентация стратегии будет опубликована на сайте компании", — говорится в сообщении.

"Магнит" — один из ведущих продуктовых ритейлеров России. Под управлением компании на конец июня находилось 16,96 тысячи магазинов. Выручка сети в 2017 году выросла на 6,4%, до 1,14 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 14,9% — до 91,78 миллиарда рублей. Крупнейшими акционерами "Магнита" являются ВТБ, который владеет 17,28% акций ритейлера, а также Marathon Group (11,82% акций).