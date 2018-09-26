Калининградский "офшор" вернет часть капитала в Россию, заявил губернатор

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Создание в Калининградской области специального административного района поможет вернуть часть капитала из-за рубежа и будет способствовать тому, чтобы финансовые операции происходили на территории РФ, заявил губернатор Антон Алиханов в среду на заседании в Совете Федерации.

"Принят новый закон о специальном административном районе, на горсовете Калининграда мы определили границы острова Октябрьский. Это новый формат финансового центра, который, я надеюсь, в том числе поможет вернуть часть капиталов из-за рубежа и вернуть финансовые операции на территорию РФ, и помимо острова Русский на Дальнем Востоке у нас на "ближнем Западе" появляется тоже своя зона финансового центра, которую тоже может использовать наш бизнес", — сказал Алиханов.

Контролируемые россиянами иностранные компании могут перерегистрироваться в специальных административных районах на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде, соответствующий пакет законов вступил в силу в августе. Сменив таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, компания получает статус международной и возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты. Также предусмотрены налоговые льготы, в частности, снижение налога на прибыль по доходам, полученным в виде дивидендов и при продаже акций. Одна из целей создания специальных административных районов — минимизировать возможные последствия санкций со стороны иностранных государств.

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