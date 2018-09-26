В России могут ввести оборотные штрафы за недолив топлива

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Оборотные штрафы для российских АЗС за недолив топлива могут быть введены в 2019 году, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Выступая на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, Мантуров отметил, что в последнее время наблюдается снижение числа нарушений в части качества топлива. "Появились факты и проблема, связанная с тем, что недоливают топливо. У нас сейчас подготовлены поправки к закону, которые позволяют накладывать оборотные штрафы ещё и по этому факту нарушений", — добавил глава Минпромторга.

Позже Мантуров сообщил журналистам, что госкомиссия одобрила законопроект о введении оборотных штрафов, в ближайшее время он будет согласован с другими ведомствами. "Мы постараемся (внести законопроект в Госдуму — ред.) в осеннюю сессию, но, возможно, это перейдет в весеннюю. Постараемся до конца года этот вопрос досогласовать", — добавил министр.

"С учетом практики, потребуется время для переходного периода. Я думаю, что с 1 января 2019 года — это максимальный (самый ранний – ред.) период, когда он будет введен. Возможно, это будет в середине следующего года", — указал Мантуров.

По его словам, введение оборотных штрафов за нарушения в химическом составе топлива на АЗС показало свою эффективность. Так, в начале проверок Росстандарта, которые проводились с 2015 года, нарушения в 40% случаев относились к проблемам с химическим составом топлива.

"Мы уже видим только за работу первого полугодия, что объем наложенных штрафов составил более 40 миллионов рублей. И выявленных нарушений существенно меньше, с 40% снизились до 14%", — сказал Мантуров.