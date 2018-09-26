Тюменская область и Швейцария намерены сотрудничать в нефтехимии и медицине

ТЮМЕНЬ, 26 сен — РИА Новости. Перспективные направления сотрудничества Тюменской области и Швейцарии в сфере нефтехимии, пищевой промышленности и туризма, в том числе и медицинского, обcудили губернатор области Александр Моор и посол Швейцарии в России Ив Россье сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Мы действительно открытый для инвестиций регион, готовы под каждый проект формировать свои предложения, оказывать полное административное сопровождение от идеи до реализации. Уверен, что швейцарские компании создадут предприятия в Тюменской области и будут довольны сотрудничеством", — привел собеседник агентства слова главы региона.
По словам посла Швейцарии в России Ива Россье, приоритетными в сотрудничестве с Тюменской области для его страны являются инвестиции и долгосрочные отношения между компаниями-партнерами.
По информации пресс-службы губернатора, швейцарская компания Clariant, занимающаяся производством специальной химии, востребованной в нефтегазовом секторе рассматривает Тюменскую область в качестве одной из возможных площадок для создания нового производства.
"Мы готовы сделать персональное предложение, чтобы это производство было в Тюменской области. А наши университеты и техникумы сделают все для подготовки необходимых высококвалифицированных кадров", — сказал Моор.