Тюменская область и Швейцария намерены сотрудничать в нефтехимии и медицине

ТЮМЕНЬ, 26 сен — РИА Новости. Перспективные направления сотрудничества Тюменской области и Швейцарии в сфере нефтехимии, пищевой промышленности и туризма, в том числе и медицинского, обcудили губернатор области Александр Моор и посол Швейцарии в России Ив Россье сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Мы действительно открытый для инвестиций регион, готовы под каждый проект формировать свои предложения, оказывать полное административное сопровождение от идеи до реализации. Уверен, что швейцарские компании создадут предприятия в Тюменской области и будут довольны сотрудничеством", — привел собеседник агентства слова главы региона.

По словам посла Швейцарии в России Ива Россье, приоритетными в сотрудничестве с Тюменской области для его страны являются инвестиции и долгосрочные отношения между компаниями-партнерами.

"Что касается вопросов локализации, главным аргументом для выбора места инвестиций являются не налоговые льготы, а административная поддержка, возможность нанять высококвалифицированных рабочих, наконец, качество жизни в регионе. То, что я увидел в Тюменской области, — это лучшие аргументы, чтобы вести здесь долгоиграющий бизнес", — отметил Ив Росье.

По информации пресс-службы губернатора, швейцарская компания Clariant, занимающаяся производством специальной химии, востребованной в нефтегазовом секторе рассматривает Тюменскую область в качестве одной из возможных площадок для создания нового производства.

"Мы готовы сделать персональное предложение, чтобы это производство было в Тюменской области. А наши университеты и техникумы сделают все для подготовки необходимых высококвалифицированных кадров", — сказал Моор.

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