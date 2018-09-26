Минпромторг включил Южно-Уральский промкластер в реестр совместных проектов

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сен – РИА Новости. Минпромторг РФ включил Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин в реестр совместных проектов, сообщила в среду пресс-служба губернатора Челябинской области.

По данным пресс-службы, соответствующее решение было принято конкурсной комиссией, приказ подписал врио министра Сергей Цыб.

"Я недавно посетил промышленную площадку кластера. Самое главное – это новые рабочие места, где смогут трудоустроиться жители Еманжелинска и близлежащих районов. Это яркий пример импортозамещающего производства, их продукция сегодня востребована на рынке. Проект, поддержанный Минпромторгом России, позволит снизить издержки за счет замены российскими подшипниками аналогичной продукции из Европы и Китая", – цитирует пресс-служба слова губернатора региона Бориса Дубровского.

Пресс-служба уточняет, что Южно-Уральский промышленный кластер в 2018 году стал членом ассоциации кластеров и технопарков России. По данным ассоциации, проект "Освоение импортозамещающего высокотехнологичного производства подшипников скольжения" включен в план перспективного развития ООО ПК "Ходовые системы" – участника кластера и планируется к реализации до конца 2019 года. В рамках совместного проекта ООО "Каток" обеспечит закупку 27,2 тысячи подшипников скольжения, данная продукция будет использована при производстве конечной продукции кластера – катка опорного – для дальнейшей реализации на рынках промышленных тракторов и запасных частей к тракторной технике. Общий объем инвестиций в проект составит более 206,9 миллиона рублей, размер запрашиваемой господдержки — около 100 миллионов рублей, добавляется в сообщении.

По данным пресс-службы, Южно-Уральский промышленный кластер получит из федерального бюджета субсидию, что позволит ускорить процесс реализации совместного проекта, а также будет способствовать развитию импортозамещения в отраслях сельскохозяйственного и лесного машиностроения. В ходе реализации проекта планируется создать не менее 23 новых рабочих мест на предприятии-инициаторе совместного проекта и увеличить количество высокопроизводительных рабочих мест.

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