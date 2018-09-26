Проект автодороги Джубга-Сочи может быть расширен до Крыма, сообщают СМИ

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости/Прайм. Строительство дороги Джубга-Сочи, которое Минтранс оценил в 1,6 триллиона рублей, обсуждается с инвесторами, проект трассы может быть расширен до Крыма, пишет газета "Ведомости".

Трасса вошла в список проектов, предложенных министерствами для инвестиций бизнесу, издание ознакомилось с копией, подлинность подтвердил чиновник и три участника рабочей группы РСПП. Его рабочая версия обсуждалась на прошлой неделе на заседании проектного комитета при рабочей группе РСПП по отбору проектов. Всего в списке 394 проекта общей стоимостью свыше 11,5 триллиона рублей.

Теперь автодорогу Джубга-Сочи предложено проложить на маршруте от Керчи через Новороссийск, Джубгу и Сочи — и до границы с Абхазией, пишет издание.

Стоимость всего проекта в материалах к совещанию не приведена, но реконструкция участка Новороссийск — Джубга оценивается в 116,5 миллиарда рублей, из которых 96 миллиардов рублей может профинансировать федеральный бюджет. Реализовать проект планируется по концессии с привлечением заемного финансирования, инвесторы могут рассчитывать на льготы по земельному налогу, налогу на имущество, а также заключить соглашение о защите и поощрении капвложений, предусматривающее неизменность налоговых и тарифных условий, говорится в материалах к совещанию.

Пока список — лишь первый вариант отбора проектов, предложенных министерствами, сообщил изданию чиновник.

Реализация проекта по реконструкции дороги Джубга-Сочи в настоящее время нецелесообразна — осуществить проект крайне сложно технически, сообщал в начале августа Минтранс. Однако если к работе подключать частных инвесторов, технические нюансы становятся второстепенными, сообщил изданию участник совещаний в правительстве.