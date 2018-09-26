В МИД рассказали о давлении США на Европу по энергосотрудничеству с Россией

ООН, 26 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США оказывают серьезное давление на Европу по энергосотрудничеству с Россией, это является "абсолютно неприемлемым политическим нажимом", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Давление серьезное. Не первый день. Уже много лет американские представители ездят по европейским странам и диктуют им, как и с кем выстраивать энергетическое сотрудничество. Это абсолютно неприемлемый политический нажим", — заявил высокопоставленный дипломат.

Он отметил, что "в конечном счете речь идет и об автономности Европы".

"Европа все время заявляет о том, что она самостоятельна в принятии решений. Сегодня, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что силы, которые хотят превратить сферу энергетического сотрудничества в сферу геополитического противостояния, не всегда встречают принципиальный отпор", — добавил Грушко.

Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на 73-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что Германия будет полностью зависимой от энергопоставок из РФ, если не изменит свой курс. В связи с этим он похвалил такие страны, как Польша, за развитие энергопроектов, не связанных с Россией.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства.