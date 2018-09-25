Трамп рассказал о борьбе с иранским нефтяным экспортом

ООН, 25 сен – РИА Новости. США ведут переговоры с другими странами, чтобы отрезать Иран от рынка продажи нефти, чтобы предотвратить получение Ираном средств, которые он направляет на финансирование разрушительной деятельности, заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.

"США запустили кампанию экономического давления, чтобы предотвратить финансирование режима, который стремится реализовать свою кровавую повестку дня. В прошлом месяце мы начали процесс возвращения санкций в отношении Ирана, которые были сняты в рамках иранской атомной сделки. Дополнительные санкции вступят в силу пятого ноября. И мир последует за ними. И мы работаем со странами, которые импортируют иранскую нефть, чтобы прекратить эти поставки. Мы не можем позволить мировому лидеру по спонсированию терроризма разработать самое опасное в мире оружие", — сказал Трамп, выступая на генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.