Nord Stream начал укладку труб "Северного потока - 2" в немецком мелководье

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Компания Nord Stream 2 AG завершила подготовительные работы по укладке труб "Северного потока-2" в Германии и приступила к непосредственному строительству газопровода в немецком мелководье; по двум ниткам на сегодняшний день судно Castoro 10 уложило уже около 30-35 километров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь компании Йенс Мюллер.

"В июле прибыло судно Castoro 10 и, как мы говорили в пресс-релизе, начались подготовительные работы. Судно сваривало трубу за трубой, а затем большие лебедки протягивали их на берег, чтобы соединить с береговыми объектами. И эти работы уже завершены… Сейчас Castoro 10 перешло к восточному направлению. Оно проложило уже около 30 километров по двум ниткам, а по каждой нитке — около 15 километров", — сказал Мюллер.

Он отметил, что данные работы ведутся на мелководье, где глубина достигает 4-10 метров. Затем, в ближайшие месяцы, прибудет второе судно и начнется укладка в глубоководной части вод Германии. В целом строительство немецкой части "Северного потока-2" должно завершиться не позднее конца 2018 года.

"У нас ограничение по времени на работы в рамках полученного разрешения (в Германии — ред.). Это связано с тем, что эта территория Балтийского моря является важной для сельди. Здесь происходит нерест сельди, и растут мальки. Поэтому в рамках разрешения нам нужно закончить работы в немецких водах до конца этого года. Это значит не просто проложить трубы, но и закопать траншею. Так вот сейчас продолжаются работы по прокладке труб в траншеи и параллельно мы начали работы по засыпке траншей… Но мы уверены, что все успеем", — добавил Мюллер.

Представитель Nord Stream 2 AG напомнил, что сейчас также идет строительство "Северного потока-2" в водах Финляндии, где уже по одной нитке уложено чуть более 30 километров газопровода. "Так что если вы посмотрите сейчас на длину уложенных труб в воде, то в общей сложности это примерно 70 километров. В Германии по двум ниткам около 30-35 километров, точно не могу сказать, не видел данные по сегодняшний день. Плюс немногим больше 30 километров по одной ветке уложило судно Solitaire в Финляндии", — суммировал он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешение на строительство только от Дании.