ТВЭЛ сформировал портфель заказов на промышленные 3D-принтеры

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Топливная компания госкорпорации ТВЭЛ сформировала портфель заказов на свои 3D-принтеры для промышленной металлической печати, сообщил журналистам вице-президент ТВЭЛ по развитию бизнесов общепромышленной деятельности Андрей Андрианов.

"Сегодня мы готовимся к выпуску на рынок второго поколения аддитивной машины промышленного применения. До конца года все режимы ее эксплуатации должны быть отлажены, и этот продукт станет применим в промышленных целях", — сказал Андрианов в кулуарах форума NDExpo-2018.

"Уже сформирован портфель заказов. Это порядка десяти машин, которые могут быть проданы на рынок. Но это, конечно, зависит от того, как мы на практике подтвердим проектные показатели", — добавил он.

Ранее сообщалось, что серийное производство 3D-принтеров второго поколения предполагается начать до конца 2018 года на промплощадке в Новоуральске Свердловской области, где расположены два предприятия ТВЭЛ — Уральский электрохимический комбинат (УЭХК) и научно-производственное объединение "Центротех".

Речь идет о модульных 3D-принтерах для металлической SLM-печати (selective laser melting; селективное лазерное плавление), которые позволяют создавать изделия на основе цифровой модели. Главная особенность машины — модульная структура основных рабочих элементов, дающая возможность оперативно настраивать оборудование под задачи конкретного производства.

Одним из ключевых направлений стратегии инновационного развития Росатома определены аддитивные технологии, позволяющие изготавливать (печатать) на специальных принтерах самые разные и притом сложные трехмерные объекты. В данном случае речь идет о технологиях аддитивной металлургии, где "выращивание" нужных объектов происходит с помощью металлических порошков.