Минпромторг подготовил проект изменений по "пакету Яровой"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Минпромторг и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовили проект постановления о внесении изменений в правила хранения информации операторами связи по "пакету Яровой" с использованием отечественного оборудования, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Еще одно направление работы в этой сфере – это технологическое обеспечение выполнения законодательных требований ("закон Яровой") по переходу операторов связи на российские системы хранения данных", — сказал Мантуров, выступая на совещании "Об импортозамещении в изделиях радиоэлектроники и развитии рынка сбыта российской электронной компонентной базы".

"Уже началась поставка таких систем в интересах "Мегафона", и чтобы остальные компании начали внедрять отечественное оборудование мы с министерством цифрового развития подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в правила хранения информации операторами связи", — добавил он.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

Изначально норма должна была заработать в полном объеме с 1 июля текущего года, однако затем было решено смягчить ее для операторов связи. Правительство в апреле утвердило правила хранения операторами связи пользовательского трафика по "пакету Яровой". Согласно этому документу, операторы с 1 июля 2018 года обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения пользователей в течение 6 месяцев. С 1 октября операторы обязаны будут хранить интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно. Для интернет-сервисов послаблений не сделано.