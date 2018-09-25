Участники форума "Открытые инновации" обсудят сотрудничество России и Китая

Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по результатам российско-китайских переговоров, архивное фото

Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по результатам российско-китайских переговоров, архивное фото

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Участники форума "Открытые инновации" смогут обсудить инвестиционное сотрудничество России и Китая, в том числе в сфере высоких технологий, говорится в сообщении организаторов форума.

Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит ежегодно с 2012 года под эгидой правительства РФ. В этом году он состоится 15-17 октября в инновационном центре "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.

"На площадке "Открытых инноваций" откроется III Российско-китайский форум "Инвестиции в инновации". Представители власти, бизнеса, стартапов и венчурных фондов обсудят развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере высоких технологий", — говорится в релизе.

Форум начнется с панельной дискуссии "Инвестиционный ландшафт России и Китая: возможные модели сотрудничества", на которое обсудят тренды рынка венчурного капитала в Китае, а также затронут вопрос создания совместных фондов. В ходе панельной дискуссии, посвященной высоким технологиям, российские и китайские эксперты рассмотрят, какие условия предлагают финансовые биржи в Китае и какие технологические компании сегодня востребованы на китайском рынке.

Отдельная дискуссия "Инфраструктура для стартапов: что ожидать от сотрудничества с китайскими корпорациями" будет посвящена возможностям инвестирования в молодые российские проекты. Затем состоится питч-сессия: представители шести отечественных технологических стартапов кратко представят свои проекты китайским инвесторам. На официальном закрытии форума выступят председатель венчурного комитета Всекитайской ассоциации финансового продвижения науки и техники Сю Сяопин и генеральный директор АО "РВК" Александр Повалко.

"Сегодня Россия и Китай плодотворно взаимодействуют во многих сферах. Одна из главных точек соприкосновения интересов наших стран — сфера инноваций и новых технологических возможностей. Являясь второй после США экономикой в мире, Китай становится привлекательным рынком сбыта для российских технологических компаний, а крупные финансовые площадки страны могут предложить хорошие инструменты для привлечения капитала", — приводятся в сообщении слова Повалко.