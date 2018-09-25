Укрепление рубля не связано с нефтью, заявили в Минфине

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Текущее укрепление рубля связано со стабилизацией на развивающихся рынках и приостановкой Банком России покупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, при этом растущие цены на нефть не влияют на курс российской валюты, заявил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

Рубль с 10 сентября вырос уже на 7,5% против доллара и на 6,2% против евро, которые во вторник обновили минимумы на отметках 65,64 рубля (с 8 августа) и 77,14 рубля (с 21 августа) соответственно. Курс доллара расчетами "завтра" на 14.00 мск снижался на 14 копеек — до 65,69 рубля, курс евро — на 10 копеек — до 77,27 рубля, следует из данных Московской биржи.

"Разные факторы влияют. Предыдущие несколько недель очень сильно влияла ситуация с развивающимися странами. Естественно, рубль и Россия не в вакууме находятся, конечно, они с оглядкой на эти процессы торговались. Сейчас ситуация несколько успокоилась, вот мы видим реакцию в рубле аналогичную", — сказал Колычев.

При это замминистра отметил, что рубль — это плавающая валюта, поэтому в какие-то дни он укрепляется, в какие-то ослабевает. "В этом ничего нет экстраординарного", — добавил он.

"Плюс Центральный банк предпринял меры по обеспечению финансовой стабильности и снижению волатильности на финансовом рынке, в том числе в части своих операций на валютном рынке", — продолжил Колычев.

"В плане корреляции с нефтью бюджетное правило работает и операции на валютном рынке работают так, чтобы эту корреляцию разорвать. Это в принципе было видно с момента запуска этого механизма — с начала февраля 2017 года было видно, что корреляции, ее и нет", — сказал он.