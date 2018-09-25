В Fitch назвали пять основных рисков для российского банковского сектора

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Состояние банковского сектора России в настоящее время можно охарактеризовать как стабильное, однако существует ряд рисков для банков страны, в их числе низкие цены на нефть и санкции, рассказал РИА Новости старший директор аналитической группы по финансовым организациям и ведущий аналитик по российскому банковскому сектору в международном рейтинговом агентстве Fitch Александр Данилов.

По его словам, в целом, состояние банковского сектора РФ "стабильное". "Понятно, что есть риски определенные, но крупными мазками — более-менее стабильная. Имеется в виду, что каких-то больших изменений за последнее время не было. Это не значит, что у всех дела идут хорошо, просто сектор неоднородный: неоднородный по размеру, по качеству, есть банки, которые действительно чувствуют себя лучше, есть — которые чувствуют себя хуже", — сообщил эксперт.

"Проблем в банковском секторе много. Я могу перечислить пять рисков банковского сектора. Первое — риск общий для страны и банковского сектора, — это цена на нефть. Если она упадет ниже 40 долларов за баррель, то это может спровоцировать очередной экономический кризис. На сегодняшний день бюджет сходится, по расчетам наших аналитиков, на уровне 58 долларов за баррель, и если она упадет ниже этого уровня в этом году, то это уже будет иметь определенные проблемы", — рассказал Данилов.

Второй риск для банковского сектора — санкции, третий — качество активов. "Есть много скрытых проблем, старых болячек, но есть и какие-то явные дыры", — пояснил он.

Риски представляют собой и возможный перегрев рынка потребительского кредитования, и рост конкуренции.

"То есть банковский сектор в целом стабильный, в плане ничего сильно не поменялось. Но внутри все очень неоднородно, есть банки, у которых все относительно хорошо, а есть те, которым тяжело. Среди них, наверное, какое-то количество может уйти с рынка: частично, из-за действий ЦБ по чистке, частично, просто по экономическим причинам, потому что они не тянут", — считает он.