МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. "Яндекс" нашел несколько площадок под строительство штаб-квартиры возле стадиона "Лужники", пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на партнера интернет-компании.

По его словам, переговоры об одном из участков находятся в продвинутой стадии, но сделка пока не закрыта. Назвать расположение этого участка он отказался. Официальный представитель "Яндекса" сообщил изданию, что не комментирует слухи. Девелопером штаб-квартиры "Яндекса", скорее всего, будет американская компания Hines, пишет газета.

"Яндекс" может купить гостиницу "Корстон" (бывший "Орленок") на улице Косыгина, завили газете два консультанта, работавшие с интернет-компанией. По их словам, кроме отеля, который, если сделка состоится, будет либо снесен, либо существенно перестроен, продается и примыкающий к нему участок. Один из них считает, что территории "Корстона" может не хватить для нужд "Яндекса". По словам источников, гораздо больше "Яндексу" подходит территория завода "Гелиймаш" на Лужнецкой набережной. Ранее Mirax Group Сергея Полонского планировала построить там жилой комплекс площадью 240 тысяч квадратных метров, но проект не состоялся.

Еще один консультант и девелопер, работающий в этом районе, сообщили изданию, что "Яндекс" рассматривал и приобретение территории завода "Союз" на Лужнецкой набережной. Но договориться с собственником объекта, группой "Абсолют" Александра Светакова, по их данным, не удалось. Чиновник мэрии Москвы рассказывал, что на территории "Союза" "Абсолют" и "Ташир" построят почти 200 тысяч квадратных метров жилья. Еще несколько площадок, которые могут быть интересны "Яндексу", примыкают к территории МГУ, рассказали собеседники газеты.

На первом этапе "Яндекс" может построить 120–150 тысяч квадратных метров, отметили газете два консультанта, работавших с интернет-компанией. Инвестиции только в строительство такого объекта могут составить 12–15 миллиардов рублей, а с учетом коммуникаций, отделки и наполнения офисов – 18–22 миллиардов рублей, посчитал гендиректор Key Capital Сергей Камлюк. У "Яндекса" есть план расширяться, так что площадь строения может к 2025 году увеличиться до 250 тысяч квадратных метров, отметил один из его партнеров: сюда кроме офисов войдут еще и апартаменты для временного проживания сотрудников.

Сейчас "Яндекс" арендует чуть менее 55 тысяч квадратных метров в бизнес-центре "Красная Роза" в Хамовниках, пишет газета. Договор аренды истекает в конце 2021 года. Еще около 10 тысяч квадратных метров компания арендует в офисе "Аврора бизнес парк" рядом с Павелецким вокзалом.