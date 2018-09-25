ВС введет ответственность для лиц, контролирующих должника при банкротстве

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен — РИА Новости. Верховный суд РФ, как ожидается, в начале ноября примет постановление о привлечении к ответственности лиц, контролирующих должников при банкротстве, сообщил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.

"Я назвал одно из постановлений пленума ВС о практике привлечения к ответственности контролирующих должника лиц при банкротстве, оно практически подготовлено. Наверное, в начале октября мы его рассмотрим на пленуме ВС. Думаю, что в октябре – начале ноября мы примем такое постановление", — сказал Лебедев журналистам в рамках Десятого международного юридического форума стран АТР во Владивостоке.