Глава Shell в РФ: российский СПГ ждет жесткая конкуренция в мире

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен — РИА Новости. Сжиженный природный газ (СПГ) российского производства столкнется с жесткой конкуренцией в мире, поэтому его производителям нужен благоприятный налоговый режим, рассказал председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс на конференции "Нефть и газ Сахалина-2018".

"Министерство энергетики Российской Федерации поставило цель увеличить в следующем десятилетии объемы производства российского СПГ до 70 миллионов тонн в год. Вне всякого сомнения, конкуренция на рынке будет жесткой. Только в Северной Америке уже сегодня строятся мощности по производству 60 миллионов тонн СПГ в год", — рассказал Кремерс.

Кроме этого, поданы заявки на новые проекты совокупным объемом более 470 миллионов тонн СПГ в год. "Все эти проекты отличаются низкими капитальными затратами и реализуются при благоприятном налоговом режиме. Поэтому российскому СПГ нужна государственная поддержка, нужно постоянно работать над снижением затрат и обеспечением благоприятного налогового режима", — подчеркнул он.

В то же время он напомнил, что сфера является перспективной: ранее некоторые эксперты прогнозировали, что рынок СПГ будет затоварен из-за запуска новых проектов в глобальном масштабе, однако по факту в последние годы спрос увеличивается гораздо большими темпами, чем прогнозировали эксперты. "Поэтому мы не видим избытка (предложения — ред.) на рынке СПГ. Мы ожидаем, что в горизонте до 2030 года мы увидим, что спрос на СПГ будет расти примерно на 4% в год", — сказал он.

Он также указал, что у России есть естественные преимущества: большие запасы газа, богатый производственный опыт, квалифицированная рабочая сила и выгодное географическое положение.