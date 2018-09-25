Средний размер автокредита приблизился к отметке в 800 тысяч рублей

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Средний размер автокредита в России в августе этого года составил 790,8 тысячи рублей, увеличившись на 17,1% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В августе 2018 года средний размер автокредита составил 790,8 тысячи рублей, увеличившись на 17,1% или на 115,3 тысячи рублей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — 675,5 тысячи рублей. Стоит отметить, что вплотную к показателю в 800 тысяч рублей средний размер автокредита приблизился впервые за всю историю наблюдений НБКИ", — говорится в сообщении бюро.

Одной из главных причин такого роста является удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин. Кроме того, на это повлияло значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков.

"Сейчас банки стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных импортных автомобилей. Кроме того, многие граждане пытаются реализовать отложенный спрос перед возможным ростом цен на автомобили", — пояснил глава НБКИ.

В августе самый большой средний размер автокредита был отмечен в Москве — 1,103 миллиона рублей, Московской области — 954,9 тысячи рублей, Петербурге — 928 тысяч рублей. Наименьший размер НБКИ отметило в республиках Татарстан — 641,2 тысячи рублей и Башкирия — 643,1 тысячи рублей. При этом самую серьезную динамику роста бюро зафиксировало в Ставропольском крае — средний размер автокредита увеличился в регионе на 25,6%, наименьший — в Оренбургской области, где этот показатель вырос всего на 9,4%.

НБКИ создано в марте 2005 года. По состоянию на 1 августа 2018 года, НБКИ консолидирует информацию о кредитах более 89 миллионов заемщиков, предоставляемую свыше 4,1 тысячи кредиторов.