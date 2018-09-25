Ошибка президента. ОПЕК+ подводит Трампа под импичмент

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Максим Рубченко. Мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече в Алжире решил не менять квоты нефтедобычи, проигнорировав требование Дональда Трампа. Мало того, участники соглашения заявили о намерении еще больше сократить производство черного золота в следующем году. Почему политика нефтяного картеля может привести к импичменту президента США — в материале РИА Новости.

ОПЕК+ против Трампа

Большинство западных аналитиков ожидали, что участники ОПЕК+ сообщат в Алжире об увеличении добычи. Для этого имелись серьезные причины.

С одной стороны, накануне саммита Дональд Трамп потребовал от ОПЕК немедленно снизить цены, поскольку именно США обеспечивают безопасность членов картеля.

"Мы защищаем страны Ближнего Востока, их безопасность зависит от нас, и все же они продолжают поднимать цены на нефть все выше и выше! Мы это запомним. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас же!" — написал он в твиттере.

Раздражение главы Белого дома понятно: в США заметно подорожал бензин, что вызывает недовольство американских избирателей. Это республиканцам совершенно некстати накануне промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся в начале ноября.

Сейчас, по социологическим опросам, за республиканцев готовы проголосовать на десять процентов меньше избирателей, чем за демократов. Чтобы сократить разрыв, Трампу позарез нужны уступки от ОПЕК.

С другой стороны, как подтвердил накануне заседания российский министр энергетики Александр Новак, в августе страны ОПЕК+ выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 129%. То есть добыли почти на треть меньше, чем предусмотрено соглашением.

Таким образом, имелся хороший предлог объявить об увеличении добычи на 30%, чтобы не обострять отношения с Вашингтоном. Однако участники алжирского саммита не пожелали сделать такой подарок Трампу.

Вместо этого они заявили, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР достигли в июле 2,83 миллиарда баррелей. Поэтому "повышать квоты на добычу сейчас нецелесообразно".

Мало того, ОПЕК+ предупредила, что может еще больше сократить квоты, поскольку, по оценкам организации, в 2019-м производство нефти в мире на полмиллиона баррелей превысит потребление.

Похоже, страны ОПЕК хотят не просто заработать дополнительные деньги на росте котировок, но и заставить президента США прочувствовать негативные последствия его собственных решений. Ведь главная причина подорожания нефти — американские санкции против Ирана и Венесуэлы, резко сократившие поставки на мировой рынок.

Крупные нефтетрейдеры впервые с 2014 года заговорили о возможности роста цен на нефть до ста долларов за баррель. По мнению соучредителя торговой фирмы Mercuria Energy Дэниела Джегги, трехзначные цены мы увидим уже в декабре.

"На рынке нет предложения, способного компенсировать потенциальное исчезновение двух миллионов баррелей нефти в день в четвертом квартале, — сообщил Джегги на Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции, состоявшейся в минувшие выходные в Сингапуре. — На мой взгляд, это говорит о скором всплеске цен на нефть до ста долларов за баррель".

Руководитель крупнейшей нефтетрейдинговой компании Trafigura Бен Локок тоже предсказал трехзначную цену в начале 2019 года. Аналитики Citigroup подтверждают этот прогноз, "если реализуются все потенциальные рыночные риски".

Россия выигрывает, у Трампа — проблемы

Больше всего от такого поворота событий выигрывает Россия. И речь идет в первую очередь о политических выгодах.

На прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в ходе встреч с инвесторами и трейдерами заявил, что королевство больше не может удерживать нефть на уровне ниже восьмидесяти долларов за баррель. Главный вывод специалистов — у саудитов просто не хватает добывающих мощностей, чтобы компенсировать уход с рынка иранской и венесуэльской нефти.

У России такая возможность есть. Как сообщил Александр Новак, при необходимости нефтедобычу легко увеличить "на несколько сотен тысяч баррелей в сутки". По оценкам аналитиков Ситибанка, проанализировавших свободные производственные мощности отрасли, речь идет как минимум о 200 тысячах баррелей.

Другими словами, именно от Москвы зависит конъюнктура нефтяного рынка в ближайшие месяцы. "Россия стала страной, определяющей мировые цены на нефть", — признает британская Financial Times.

А главный проигравший после алжирского саммита ОПЕК+ — Дональд Трамп. И дело не только в том, что очередной его ультиматум проигнорировали (всего неделю назад Пекин оставил без внимания угрозу американского президента ввести новые пошлины на китайские товары).

Теперь лишь чудо может спасти республиканцев от проигрыша на промежуточных выборах в ноябре. Если демократы возьмут еще 28 мест в сенате, у них будет большинство.

"Тогда демократы инициируют импичмент Трампа и парализуют его правительство бесконечными расследованиями", — предупреждает Би-би-си.

Эксперты подчеркивают, что президент сам во всем виноват. "В альтернативной вселенной Дональд Трамп шел бы к промежуточным выборам, превознося рекордно низкий уровень безработицы и солидные темпы экономического роста, — пишет Politico. — Вместо этого он затевает непопулярные торговые войны, которые раздражают бизнесменов и избирателей, опасающихся роста цен".

Аналитики инвестбанка JPMorgan даже начали включать в прогнозы вероятность совершения Трампом "главного просчета" в международных отношениях. Они отмечают, что высокие темпы роста американской экономики делают президента США все более самоуверенным, в результате быстро повышается риск серьезных ошибок, последствия которых трудно исправить.

Основной риск, по мнению экспертов JPMorgan, связан с санкциями против Тегерана и торговой войной с Пекином, что способно вызвать неконтролируемый рост мировых цен на нефть и скачок инфляции в США.