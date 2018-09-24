МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Себестоимость российского зерна может стать самой низкой в мире, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин.

Экспорт российской пшеницы растет, а объем урожая увеличивается, несмотря на снижение цен на сырьевой товар, что представляет собой угрозу для американских фермеров, пишет газета Wall Street Journal. По данным издания, за прошедший сельхозгод (завершился в июне) Россия экспортировала более 40 миллионов тонн пшеницы, что почти в 1,5 раза превышает показатель предыдущего года. Издание отмечает, что конкурентное давление со стороны России возрастает в то время, когда в США происходит самое массовое закрытие фермерских хозяйств с 1980-х годов.

"У нас самая дешевая и одна самых плодородных в мире земля, а также создан очень мощный кластер производства минеральных удобрений. Если мы будем наращивать объемы производства зерна у себя в стране и объемы потребления своих же минеральных удобрений, то себестоимость российского зерна будет самой низкой в мире, за счет климатического фактора и качества почвы", — сказал он.

Ресурсы российской пашни со временем позволят кормить 1,3 миллиарда человек во всем мире всеми видами продовольствия, считает депутат. "Одно рабочее место в сельском хозяйстве обеспечивает, по разным оценкам, более 50 мест в смежных отраслях. Поэтому РФ будет и дальше поддерживать развитие сельского хозяйства", — убежден зампред комитета.

"При правильной политике российского государства мы в ближайшие годы можем создать очень интересную ситуацию и на мировом рынке продовольствия", — полагает он. Конечно, по его словам, рынки не безграничны и объем производства российского зерна будет опережать рост населения планеты. При этом Хайруллин обратил внимание, что в РФ уровень поддержки сельского хозяйства на гектар пашни в 33 раза меньше, чем в Европе. "Если немножко еще государству увеличить поддержку сельского хозяйства, то все, о чем говорил, произойдет быстрее", — подчеркнул парламентарий.

Россия занимала первое место в мире по экспортным поставкам пшеницы в 2015-2016 сельхозгоду (с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года), однако в следующем сезоне она это место потеряла. Но рекордный урожай в 2017 году (135,4 миллиона тонн зерна) позволил России резко увеличить экспорт и вернуть первое место. Экспорт зерновых культур из РФ в 2017-2018 сельхозгоду составил 52,422 миллиона тонн, включая 40,449 миллиона тонн пшеницы.