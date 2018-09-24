Медведев высказался за поддержку малого бизнеса при реализации нацпроектов

ГОРКИ, 24 сен — РИА Новости. Особое внимание при реализации национальных проектов следует уделить экспорту услуг и поддержке малого бизнеса, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник в ходе заседания президиума президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он напомнил, что в рамках проекта по международной кооперации экспорта предстоит качественно повысить конкурентоспособность российских товаров и расширить их присутствие на мировых рынках.

"Отдельное внимание следует уделить экспорту услуг, есть целый ряд областей, где мы можем успешно продвигаться — это, например, IT, строительство, финансы, туризм, в секторе аграрно-промышленного комплекса мы ждём увеличения доли товаров с высокой добавленной стоимостью", — заявил Медведев. Он также отметил, что для выполнения поставленной задачи предстоит усовершенствовать инфраструктуру, устранять торговые барьеры и создавать полноценную систему позиционирования продвижения российской продукции за рубежом.

Медведев подчеркнул, что свой вклад в экспортные поставки могут внести небольшие компании, которым посвящён отдельный национальный проект — малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. В связи с этим, по его словам, нужно делать кредитование бизнеса более доступным.

"Спрос на льготные кредиты все ещё превышает предложение. Нужно заниматься этим таким образом, чтобы малый и средний бизнес все-таки имел более значительные возможности кредитоваться на приемлемых для них условиях", — сказал Медведев.

Он также указал на необходимость привлечения предпринимателей к системе государственных закупок.